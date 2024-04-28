Barcelona - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Valencia maçı 28 Nisan Pazar günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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