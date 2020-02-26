Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki
Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek 9 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti. Futboldan sonra basketbolda da ezeli rakibine mağlup olan sarı-lacivertli taraftarların maç sonu tepkisi vardı. Ali Koç salonu terk ederken bazı taraftarların "Yeter artık başkan" ve "Müdahale et başkan" şeklinde bağırdıkları duyuldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Mauricio Isla'dan flaş transfer itirafı! "Beni 3 kez aradı"
- 49 maçlık seri bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası tribünlerde gözyaşları sel oldu...
- Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!
- Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...
- Sol beke bomba plan! İşte 2020 model Fenerbahçe
- Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi
- Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!
- Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.