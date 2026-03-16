Ziraat Türkiye Kupası
Natura Dünyası Gençlerbirliği'nden çarpıcı açıklama! "Bu işte bir kötülük var"

Natura Dünyası Gençlerbirliği, dün akşam oynanan Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına resmi açıklama ile tepki gösterdi. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 16:04
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, dün oynanan Beşiktaş maçındaki hakemlerin yönetimine tepki gösterdi.

Karşılaşma hakemlerinin performanslarının "tarihin en kötülerinden biri" olarak nitelendirildiği ve "Bu işte bir kötülük var" başlığıyla yapılan kırmızı-siyahlı kulübün yazılı açıklamasında, "Gençlerbirliği 14 Mart 1923'te kuruldu. Tam 103 yıl 1 gün sonra, yani dün akşam, tarihindeki en kötü hakem performanslarından birine maruz kaldı. Yasin Kol ve VAR'da görev yapan hakemler verdikleri kararlarla bir maçın kaderini doğrudan etkiledi." denildi.

Teknolojinin geliştiği ve futbolun değiştiği belirtilen açıklamada "VAR sistemi bu değişimin bir parçası. Amacı, yüksek tempoda maç yöneten orta hakeme yardımcı olmak ve bariz hataları düzeltmektir. Hakemin yerine geçmek ya da karar üretmek değildir. Dün akşam yaşanan ise bunun tam tersiydi. Televizyon ekranlarında pozisyonu tekrar tekrar izleyen eski hakemler kırmızı kart yorumu yapmadı. Aynı görüntülere bakan VAR hakemi ise orta hakemi ekrana çağırdı ve sonuç kırmızı kart oldu. Bu noktada ister istemez şu soru akla geliyor: VAR odasındaki ekranlarda farklı bir görüntü mü vardı? VAR, futbolda adaleti güçlendirmek için kullanılan bir araçtır. Ancak niyet doğru olmadığında hiçbir teknoloji adalet getirmez. Dün akşam bunu bir kez daha gördük. İster bir VAR kamerası olsun ister bin tane… Niyet yoksa adalet de yoktur." ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmadaki hakem kararlarının eleştirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yasin Kol'u Türk futbolu iyi tanıyor. İki yıl önce Süper Lig mücadelesi verdiğimiz sezonun son anlarında verdiği tartışmalı faul kararıyla Gençlerbirliği'ni play-off'un dışında bırakan isim yine kendisiydi. Dün akşam da sahnedeydi. Koita'nın rakibinin dizini sıyıran teması kırmızı kart sayıldı. Buna karşılık Niang'ın ayağına açık şekilde basılan pozisyon görmezden gelindi. Aynı maçta iki benzer pozisyona iki farklı standart uygulanması kabul edilemez.

Futbol oynamış her hakem bu iki pozisyon arasındaki şiddet ve niyet farkını bilir. Görmek istemeyenler hariç. Merkez Hakem Kurulu'ndan beklentimiz açıktır. Yasin Kol'un dünkü performansı detaylı şekilde incelenmelidir. Pozisyonlara uzaklığı, sahaya hâkimiyeti ve karar süreçleri objektif biçimde değerlendirilmelidir.

Binlerce taraftarın stadyuma gelerek destek verdiği bir maçta bu seviyede bir hakem performansı kabul edilemez. Bu durum yalnızca Gençlerbirliği'ne değil, Türk futboluna zarar verir. Bir ligin kalitesini sadece kulüplerin bütçeleri belirlemez. Futbolcuların kalitesi, taraftarın coşkusu ve hakemlerin sağlayacağı adalet belirler. Adalet yoksa kalite olmaz. Kalite yoksa başarı da olmaz."

İŞTE O PAYLAŞIM

Yıldız oyuncudan F.Bahçe'ye şok haber!
Lewandowski için transfer iddiası! İstanbul devleri yarışta
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
DOSYA: Türkçe konuşan Türk siyonistler! İsrail'in 5. kollarını isim isim açıklıyoruz: Kimi gazeteci kimi Ekremci kimi ise çifte pasaportlu
İşte G.Saray'ın ilk bombası!
Okan Buruk'tan sürpriz Liverpool kararı!
Bandırma ile Iğdır FK puanları paylaştı! Bandırma ile Iğdır FK puanları paylaştı! 15:47
Lewandowski için transfer iddiası! İstanbul devleri yarışta Lewandowski için transfer iddiası! İstanbul devleri yarışta 15:40
Okan Buruk'tan sürpriz Liverpool kararı! Okan Buruk'tan sürpriz Liverpool kararı! 15:00
Yunus Akgün'den çarpıcı itiraflar! Yunus Akgün'den çarpıcı itiraflar! 13:12
Göztepe, Ataman Güneyligil ile yollarını ayırdı Göztepe, Ataman Güneyligil ile yollarını ayırdı 13:01
Yeni Çorumspor-Esenler Erokspor maçı bilgileri Yeni Çorumspor-Esenler Erokspor maçı bilgileri 12:59
Daha Eski
Yıldız oyuncudan F.Bahçe'ye şok haber! Yıldız oyuncudan F.Bahçe'ye şok haber! 12:47
Liverpool-G.Saray maçının hakemi belli oldu! Liverpool-G.Saray maçının hakemi belli oldu! 12:14
Hyeon-gyu Oh'a milli davet! Hyeon-gyu Oh'a milli davet! 12:07
Napoli'den transfer kararı! F.Bahçe ve transfer... Napoli'den transfer kararı! F.Bahçe ve transfer... 11:55
Yapay zeka şampiyonluk ihtimallerini güncelledi! Yapay zeka şampiyonluk ihtimallerini güncelledi! 11:27
Trabzonspor, zirve yarışında kritik galibiyet peşinde Trabzonspor, zirve yarışında kritik galibiyet peşinde 11:26