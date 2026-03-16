TMOK tarafından Fenerbahçe'ye "Fair Play Altın Şeref Bayrağı" verildi

Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, ülke sporuna önemli katkılar sağlayan kulüplere verilen "Fair Play Altın Şeref Bayrağı"nı düzenlenen törenle Fenerbahçe Kulübüne takdim etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 16:59
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, ülke sporuna önemli katkılar sağlayan kulüplere verilen "Fair Play Altın Şeref Bayrağı"nı düzenlenen törenle Fenerbahçe Kulübüne takdim etti. Chobani Stadı'nda düzenlenen törende Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ve komisyon üyeleri hazır bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, törende yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe Spor Kulübü, gerçekten spor kulübü olmanın hakkını veren bir kulüp. Amatör spor branşlarında 1907'den hemen sonra başlayan tüm branşlarda azim ve ısrarla hizmet etmeye devam etti. Bizim bünyemizde faaliyet gösteren altı olimpik branşta bin 150 sporcu ve 130 antrenör, Türkiye genelinde çalışma gerçekleştiriyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda toplam 27 sporcu ile katıldık. Oradan madalyalarla dönmenin gururunu yaşıyoruz. Başarıların ardından ödüllendirilmek, TMOK tarafından onurlandırılmak bizi mutlu ediyor. Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, söz konusu ödülün ilkinin de Fenerbahçe Kulübüne verildiğini belirterek, "Bir önceki dönem başlattığımız 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bu çalışmamızın birincisini Fenerbahçe kazanmıştı. Şimdi ikincisini de yine Fenerbahçe'ye takdim edeceğiz. 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen, Türk sporuna hizmet konusunda altyapıların beslenmesi konusunda çok önemli katkılar veren, fair play ruhunu çok doğru bir şekilde yansıtan Fenerbahçe Kulübü, açık ara bir oylamayla bu başarıyı elde etti. Bugün buraya bayrağı teslim etmek için geldik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Haldun Domaç, "Fair Play Altın Şeref Bayrağı" ile onurlandırılan Fenerbahçe Kulübüne, sertifikasını ve bayrağını takdim etti.

Fenerbahçe Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasında da "Fair Play Altın Şeref Bayrağı"na hak kazanarak bayrağını gönderine çekmişti. Son ödülle kulüp, tesislerinde iki altın yıldızlı bayrağını dalgalandıracak.

