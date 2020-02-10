Hedef Werner
Bu sezon Premier Lig'deki 25 maçta 24 galibiyet ve 1 beraberlik alan Liverpool, yaz transfer döneminde Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon Premier Lig'deki 25 maçta 24 galibiyet ve 1 beraberlik alan Liverpool, yaz transfer döneminde Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki Alman golcü, için 75 milyon euro'luk bütçe ayrıldı. Werner, bu sezon Leipzig'de 29 maçta 25 gol kaydetti.
- 10.2.2020
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