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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Hedef Werner

Hedef Werner

Bu sezon 'deki 25 maçta 24 galibiyet ve 1 beraberlik alan , yaz döneminde 'i kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon 'deki 25 maçta 24 galibiyet ve 1 beraberlik alan , yaz döneminde 'i kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki Alman golcü, için 75 milyon euro'luk bütçe ayrıldı. Werner, bu sezon Leipzig'de 29 maçta 25 gol kaydetti.
  1. 10.2.2020
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