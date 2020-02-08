MAÇ SONUCU | Everton 3-1 Crystal Palace
İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Everton, sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Bernard, Richarlison ve Calvert-Lewin'in golleriyle galip gelen Everton puanını 34'e çıkardı. Konuk takımda Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle maçta forma giymedi.
İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Crystal Palace'ı konuk eden Everton, rakibini 3-1'lik skorla devirdi.
Ev sahibine üç puanı getiren golleri 18'de Bernard, 58'de Richarlison ve 88'de Calvert-Lewin kaydetti.
Crystal Palace'ın tek sayısını kaydeden Christian Benteke tam 10 ay sonra gol orucunu bozdu!
Crystal Palace'ta milli golcü Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle forma giymedi.
Bu sonucun ardından Everton puanını 34'e çıkarırken, Crystal Palace 23 puanda kaldı.
- 08.02.2020
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