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08 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | Everton 3-1

MAÇ SONUCU | Everton 3-1 Crystal Palace

'nin 26. haftasında Everton, sahasında konuk ettiği 'ı 3-1 mağlup etti. , Richarlison ve Calvert-Lewin'in golleriyle galip gelen Everton puanını 34'e çıkardı. Konuk takımda sakatlığı nedeniyle maçta forma giymedi.

'nin 26. haftasında 'ı konuk eden Everton, rakibini 3-1'lik skorla devirdi.

Ev sahibine üç puanı getiren golleri 18'de , 58'de Richarlison ve 88'de Calvert-Lewin kaydetti.

Crystal Palace'ın tek sayısını kaydeden Christian Benteke tam 10 ay sonra gol orucunu bozdu!

Crystal Palace'ta milli golcü sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

Bu sonucun ardından Everton puanını 34'e çıkarırken, Crystal Palace 23 puanda kaldı.

  1. 08.02.2020
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