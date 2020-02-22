Crystal Palace 1-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nde 7 maçtır kazanamayan Crystal Palace, galibiyet hasretine Newcastle United karşısında son verdi. Londra ekibi 27. haftada konuk ettiği rakibini Van Aanholt'un golüyle 1-0 mağlup etti. 2 haftalık sakatlığını atlatan ve maça yedek başlayan Cenk Tosun 89. dakikada oyuna girdi.
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Crystal Palace, konuk ettiği Newcastle United'ı 1-0 mağlup edip 7 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Londra ekibine üç puanı getiren golü 44. dakikada Patrick Van Aanholt kaydetti.
Konuk ekipte Valentino Lazaro 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Crystal Palace bu sonuçla puanını 33'e yükseltip 13. sıraya tırmanırken, 31 puanda kalan Newcastle 14. sıraya geriledi.
CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ!
Sakatlığı sebebiyle 24 Ocak'tan bu yana forma giyemeyen milli futbolcu Cenk Tosun, Newcastle United maçıyla birlikte sahalara döndü. Karşılaşamya yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 89. dakikada Christian Benteke'nin yerine oyuna dahil oldu.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 21:08
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Yorum
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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