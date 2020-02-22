Crystal Palace 1-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace nihayet kazandı! Cenk Tosun...

1-0 | MAÇ SONUCU

Crystal Palace 1-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

'nde 7 maçtır kazanamayan , galibiyet hasretine karşısında son verdi. ekibi 27. haftada konuk ettiği rakibini 'un golüyle 1-0 mağlup etti. 2 haftalık sakatlığını atlatan ve maça yedek başlayan 89. dakikada oyuna girdi.

'nin 27. haftasında , konuk ettiği 'ı 1-0 mağlup edip 7 maç sonra galibiyetle tanıştı.

ekibine üç puanı getiren golü 44. dakikada Patrick kaydetti.

Konuk ekipte Valentino Lazaro 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Crystal Palace bu sonuçla puanını 33'e yükseltip 13. sıraya tırmanırken, 31 puanda kalan Newcastle 14. sıraya geriledi.

CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ!

Sakatlığı sebebiyle 24 Ocak'tan bu yana forma giyemeyen milli futbolcu , Newcastle United maçıyla birlikte sahalara döndü. Karşılaşamya yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 89. dakikada Christian Benteke'nin yerine oyuna dahil oldu.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 21:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Crystal Palace 1-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN