Arsenal 1-2 Olympiakos | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Olympiakos Londra'da destan yazdı!

1-2 | MAÇ SONUCU

Arsenal 1-2 Olympiakos | MAÇ SONUCU

son 32 turundaki en büyük sürprize imza attı. Yunan ekibi ilk maçta Atina'da mağlup olduğu İngiliz devi 'i 'daki rövanşta 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Normal süresi 1-0 sona eren maçta Olympiakos'a turu getiren golü 119. dakikada Youssef El-Arabi kaydetti.

'nin favorileri arasında göserilen , son 32 turunda 'a elenerek büyük şok yaşadı.

İngiliz ekibi, Atina'da yendiği rakibine Emirates Stadı'ndaki rövanşta 2-1 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Yunan temsilcisi Olympiakos 53. dakikada eski Fenerbahçeli Valbuena'nın asistinde Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti.

90 dakika bu skorla sona ererken, Arsenal uzatmaların 113'üncü dakikasında Aubameyang'la skoru 1-1'e getirdi.

Olympiakos 119'da Youssef El-Arabi'nin golüyle büyük bir sürprize imza atıp son 16 biletini kaptı.

Arsenal'de Türk asıllı Alman yıldız maçın tamamında forma giydi.

  1. 28.02.2020
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