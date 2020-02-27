Arsenal 1-2 Olympiakos | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki en büyük sürprize Olympiakos imza attı. Yunan ekibi ilk maçta Atina'da 1-0 mağlup olduğu İngiliz devi Arsenal'i Londra'daki rövanşta 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Normal süresi 1-0 sona eren maçta Olympiakos'a turu getiren golü 119. dakikada Youssef El-Arabi kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında göserilen Arsenal, son 32 turunda Olympiakos'a elenerek büyük şok yaşadı.
İngiliz ekibi, Atina'da 1-0 yendiği rakibine Emirates Stadı'ndaki rövanşta 2-1 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Yunan temsilcisi Olympiakos 53. dakikada eski Fenerbahçeli Valbuena'nın asistinde Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti.
90 dakika bu skorla sona ererken, Arsenal uzatmaların 113'üncü dakikasında Aubameyang'la skoru 1-1'e getirdi.
Olympiakos 119'da Youssef El-Arabi'nin golüyle büyük bir sürprize imza atıp son 16 biletini kaptı.
Arsenal'de Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil maçın tamamında forma giydi.
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aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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