Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Sporting'i uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İşte turuncu-lacivertli takımın tarih yazdığı maçtan kareler...
27 Şubat 2020 Perşembe 23:58 Güncelleme: 28.02.2020 00:14
Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...

Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'in olduğu gruptan çıkan ve Sporting Lizbon ile eşleşen Medipol Başakşehir, Portekiz ekibini de elemeyi başardı.

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Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte tur sevincini yaşayan turuncu-lacivertli ekibin sevinci saha içinde uzun süre devam etti.

Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi olan turuncu-lacivertli ekip, Sporting Lizbon'u eleyerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı.

Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...

İşte Başakşehir - Sporting maçından kareler...

Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...
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