Ballon d'Or töreninde Van Dijk'tan olay Ronaldo sözleri!

Hollandalı yıldız stoper, kazanmayı çok istediğini ancak Messi'nin kendisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Messi olağandışı bir oyuncu, harika, fantastik. 6. kez kazanıyor. Çok yakındım. Fakat, benden biraz daha iyiydi. Geçen sezon başardıklarımla gurur duyuyorum. Umarım, bunu yeniden yapabilirim ama zor olacak." dedi.



"BALLON d'Or'U HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"



Virgil Van Dijk ayrıca "Ballon d'Or kazanabileceğimi hiç düşünmedim. Kariyerimle alakalı. Kolay olmadı. Çok farklı bir kariyerim var. Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Sonuna kadar mücadele ettim. Bulunduğum yerle gurur duyuyorum. Önümüzdeki sene daha üstte yer almak istiyorum. Hep beraber seneye birinci olup olamayacağımı göreceğiz ama burada olmak da büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO'YA GÖNDERME



Bu arada tören öncesi röportaj veren Van Dijk "Cristiano Ronaldo törene gelmedi, Ballon d'Or için bir rakibin azalmış oldu, neler söylemek istersin?" sorusuna "O rakip miydi?" yanıtı vererek dikka çeken bir gönderrme yaptı.



