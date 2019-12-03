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03 Aralık 2019, Salı
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Ballon d'Or töreninde 'tan olay Ronaldo sözleri!

Ballon d'Or töreninde Van Dijk'tan olay Ronaldo sözleri!

Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin ardından ikinci olan Dijk, törenin ardından konuştu. formasıyla bu yıl Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı başaran Virgil , Ballon d'Or töreninde Ronaldo ile ilgili flaş sözler söyledi...

Hollandalı yıldız stoper, kazanmayı çok istediğini ancak Messi'nin kendisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Messi olağandışı bir oyuncu, harika, fantastik. 6. kez kazanıyor. Çok yakındım. Fakat, benden biraz daha iyiydi. Geçen sezon başardıklarımla gurur duyuyorum. Umarım, bunu yeniden yapabilirim ama zor olacak." dedi.

"BALLON d'Or'U HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Dijk ayrıca "Ballon d'Or kazanabileceğimi hiç düşünmedim. Kariyerimle alakalı. Kolay olmadı. Çok farklı bir kariyerim var. Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Sonuna kadar mücadele ettim. Bulunduğum yerle gurur duyuyorum. Önümüzdeki sene daha üstte yer almak istiyorum. Hep beraber seneye birinci olup olamayacağımı göreceğiz ama burada olmak da büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO'YA GÖNDERME

Bu arada tören öncesi röportaj veren " törene gelmedi, Ballon d'Or için bir rakibin azalmış oldu, neler söylemek istersin?" sorusuna "O rakip miydi?" yanıtı vererek dikka çeken bir gönderrme yaptı.


  1. 03.12.2019
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