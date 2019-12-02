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Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri
Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca tarihge geçti. Yıldız oyuncu, Çin Ligi'nde kulübü Guangzhou Evergrande ile şampiyonluğu yaşadı. Ara transfer dönemi de yaklaşırken Brezilyalı oyuncu ile ilgili şampiyonluk sonrası son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Peki, Talisca için yaşanan transfer bombasını ayrıntıları ne? İşte Trabzonspor'un yaşadığı transfer şoku ile ezeli rakip sürprizinin detayları...
2 Aralık 2019 Pazartesi 09:36
Güncelleme: 02.12.2019 09:37
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Anderson Talisca, Beşiktaş'taki macerasının ardından Çin Ligi'ne geçiş yapmıştı...
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2 yıldır Guangzhou Evergrande'de görev yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu, takımıyla şampiyon oldu.
Çin Ligi'nde son haftaya kadar süren yarışta dün ShanghaiShenhua'yı ağırlayan yıldız ismin kulübü, rakibini 3-0'lık skorla geçip 70 puanla ipi göğüsledi.
30 maçta 23 galibiyet alan GuangzhouEvergrande, 72 puanla son 3 yılda 2. kez şampiyon olmayı başardı.
Guangzhou ekibi, Çin Süper Lig'de son 9 yılda ise 8. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürerek bir rekora ulaştı.