Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri

Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca tarihge geçti. Yıldız oyuncu, Çin Ligi'nde kulübü Guangzhou Evergrande ile şampiyonluğu yaşadı. Ara transfer dönemi de yaklaşırken Brezilyalı oyuncu ile ilgili şampiyonluk sonrası son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Peki, Talisca için yaşanan transfer bombasını ayrıntıları ne? İşte Trabzonspor'un yaşadığı transfer şoku ile ezeli rakip sürprizinin detayları...

2 Aralık 2019 Pazartesi 09:36 Güncelleme: 02.12.2019 09:37
Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri

Anderson Talisca, Beşiktaş'taki macerasının ardından Çin Ligi'ne geçiş yapmıştı...

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Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri

2 yıldır Guangzhou Evergrande'de görev yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu, takımıyla şampiyon oldu.

Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri

Çin Ligi'nde son haftaya kadar süren yarışta dün Shanghai Shenhua'yı ağırlayan yıldız ismin kulübü, rakibini 3-0'lık skorla geçip 70 puanla ipi göğüsledi.

Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri

30 maçta 23 galibiyet alan Guangzhou Evergrande, 72 puanla son 3 yılda 2. kez şampiyon olmayı başardı.

Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri

Guangzhou ekibi, Çin Süper Lig'de son 9 yılda ise 8. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürerek bir rekora ulaştı.

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