Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca tarihge geçti. Yıldız oyuncu, Çin Ligi'nde kulübü Guangzhou Evergrande ile şampiyonluğu yaşadı. Ara transfer dönemi de yaklaşırken Brezilyalı oyuncu ile ilgili şampiyonluk sonrası son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Peki, Talisca için yaşanan transfer bombasını ayrıntıları ne? İşte Trabzonspor'un yaşadığı transfer şoku ile ezeli rakip sürprizinin detayları...