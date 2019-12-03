Drogba Mbappe'nin hayallerini gerçekleştirdi! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Drogba Mbappe'nin hayallerini gerçekleştirdi!

Drogba Mbappe'nin hayallerini gerçekleştirdi!

Drogba Mbappe'nin hayallerini gerçekleştirdi!

Bir dönem 'da da forma giyen Fildişili efsane golcü , Fransız golcü ile ilgili ilginç bir anısını anlattı ve 10 yıl önce gerçekleşemeyen olayı sonuçlandırdı...

Messi'nin zaferiyle sonuçlanan b'allon d'Or ödül töreninde için tarihi bir akşam yaşandı.

10 yıl önce 'nin Şampiyolar Ligi yarı final müsabakasında karşılaştığı maçında Fransız yıldız, Drogba ile fotoğraf çektirmek istemiş ancak bu teklif olumsuz sonuçlanmıştı.

O ÇOCUK MBAPPE'YMİŞ!

Drogba, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "10 yıl önce bir maç sonrası bir çocuk yanıma gelmiş ve fotoğraf çektirmek istemişti. O gün skorun etkisiyle bunu kabul etmedim. Öğrendim ki o çocuk Kylian Mbappe imiş, borcumu şimdi ödemek istiyorum" dedi ve Mbappe'nin çocukluk hayalini gerçekleştirerek selfie çekti.

  1. 03.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 11:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Drogba Mbappe'nin hayallerini gerçekleştirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN