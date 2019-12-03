Drogba Mbappe'nin hayallerini gerçekleştirdi!

Messi'nin zaferiyle sonuçlanan b'allon d'Or ödül töreninde Kylian Mbappe için tarihi bir akşam yaşandı.

10 yıl önce Chelsea'nin Şampiyolar Ligi yarı final müsabakasında karşılaştığı Barcelona maçında Fransız yıldız, Drogba ile fotoğraf çektirmek istemiş ancak bu teklif olumsuz sonuçlanmıştı.

O ÇOCUK MBAPPE'YMİŞ!

Drogba, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "10 yıl önce bir maç sonrası bir çocuk yanıma gelmiş ve fotoğraf çektirmek istemişti. O gün skorun etkisiyle bunu kabul etmedim. Öğrendim ki o çocuk Kylian Mbappe imiş, borcumu şimdi ödemek istiyorum" dedi ve Mbappe'nin çocukluk hayalini gerçekleştirerek selfie çekti.