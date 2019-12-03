Fenerbahçe'nin yeni transferini Dirar yapıyor; Mohammed Nahiri! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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'nin yeni transferini Dirar yapıyor; !

Fenerbahçe'nin yeni transferini Dirar yapıyor; Mohammed Nahiri!

'ın sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar 'nin canını yakarken basınından sürpriz bir haber geldi... Fenerbahçe, ile prensip anlaşmasına vardı! (Fotomac.com.tr / Dış haberler)

, sezon başında sol bek pozisyonu için Romalı Kolarov ve Laziolu Durmisi isimleri üzerinde durmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı, Sarı-lacivertliler, aradığı ismi Fas'ta buldu.

basınında yer alan habere göre maliyeti düşük ancak yetenekli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Fas ligi ekiplerinden Wydad AC'de forma giyen ile geçtiğimiz Cumartesi günü resmi görüşme gerçekleştirdi ve 3 yıllık ön protokol imzaladı.

TRANSFERİ DIRAR ÖNERDİ

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Fas 'nda da 10 karşılaşmada forma giyen Nahiri'yi Fenerbahçe yönetimine öneren isim Nabil Dirar oldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Bu sezon Wydad AC formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 3 gol atarak yıldızını parlatan Nahiri'nin kulübüyle sözleşmesine sona erdi. Fenerbahçe, bu transferi bedelsiz olarak bitirecek.

  1. 03.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 11:29
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