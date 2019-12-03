Fenerbahçe'nin yeni transferini Dirar yapıyor; Mohammed Nahiri!
Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar Fenerbahçe'nin canını yakarken Afrika basınından sürpriz bir haber geldi... Fenerbahçe, Mohammed Nahiri ile prensip anlaşmasına vardı! (Fotomac.com.tr / Dış haberler)
Fenerbahçe, sezon başında sol bek pozisyonu için Romalı Kolarov ve Laziolu Durmisi isimleri üzerinde durmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı, Sarı-lacivertliler, aradığı ismi Fas'ta buldu.
Afrika basınında yer alan habere göre maliyeti düşük ancak yetenekli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Fas ligi ekiplerinden Wydad AC'de forma giyen Mohammed Nahiri ile geçtiğimiz Cumartesi günü resmi görüşme gerçekleştirdi ve 3 yıllık ön protokol imzaladı.
TRANSFERİ DIRAR ÖNERDİ
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Fas Milli Takımı'nda da 10 karşılaşmada forma giyen Nahiri'yi Fenerbahçe yönetimine öneren isim Nabil Dirar oldu.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Bu sezon Wydad AC formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 3 gol atarak yıldızını parlatan Nahiri'nin kulübüyle sözleşmesine sona erdi. Fenerbahçe, bu transferi bedelsiz olarak bitirecek.
- 03.12.2019
- Güncelleme: 03.12.2019 11:29
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
-
Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
Fenerbahçe'nin yeni transferini Dirar yapıyor; Mohammed Nahiri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.