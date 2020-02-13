Koronavirüs Ighalo'yu da vurdu! Manchester United kampa almadı
Manchester United'ın golcüsü Odion Ighalo, Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle takımının İspanya kampına götürülmedi. 30 yaşındaki futbolcu devre arası transfer döneminde Shanghai Shenhua'dan kiralanmıştı. (fotomac.com.tr / Dış haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Odion Ighalo, takımın kampına alınmadı.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası, hastalığın kuluçka süresi olan 14 günü doldurmadığı gerekçesiyle takım arkadaşlarına yaklaştırılmayan Nijeryalı futbolcunun tedbirler kapsamında bir süre daha bekletileceği ifade edildi. Oyuncunun ayrıca kişisel antrenörüyle çalışmalara devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da dün ilk kez koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Şu ana kadar başta Çin olmak üzere dünya üzerinde binden fazla insan bu virüsten dolayı hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜS NEDİR?
Son haftalarda Çin'de ölümlere neden olan Corona Viruslar yüzeylerinde çubuksu uzantılar taşır. Bu çıkıntıların Latince'deki "corona", yani "taç" anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir. 50 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı daha fazla tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda eşlik eden en az bir hastalık tespit edilmiştir. En sık eşlik eden hastalıkların diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları olduğu görülmüştür.Bu durumun, hastalığın SARS'a göre neden daha ölümcül olduğunu açıklayabilecek nedenlerden biri olduğu ve Kronik Hastalığı olan kişilerin MERS-CoV için risk taşıdığı söylenebilir. Dünya genelinde son rakamlarda göre virüsten ölenlerin sayısı bini aşmış durumda.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 11:14
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Toplam 2
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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