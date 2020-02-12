Formula 1'de Çin Grand Prix'i Coronavirüs nedeniyle ertelendi
Formula 1'in takviminde yer alan ve 19 Nisan tarihinde yapılması planlanan Çin Grand Prix'i, tüm dünyada tehdit oluşturan Coronavirüsü sebebiyle ertelendi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden Coronavirüsü, futbolun yanı sıra sporun diğer branşlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son dakika bilgisine göre Formula 1'in 19 Nisan'da yarışılacak Çin Grand Prix'i, virüs nedeniyle ertelendi. Bilindiği gibi Çin'de futbol başta olmak üzere sporun birçok branşında müsabakalar yapılamıyordu.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
15 Mart: Avustralya Grand Prix
22 Mart: Bahreyn Grand Prix
5 Nisan: Vietnam Grand Prix
19 Nisan: Çin Grand Prix
3 Mayıs: Hollanda Grand Prix
10 Mayıs: İspanya Grand Prix
24 Mayıs: Monaco Grand Prix
7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
14 Haziran: Kanada Grand Prix
28 Haziran: Fransa Grand Prix
5 Temmuz: Avusturya Grand Prix
19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
2 Ağustos: Macaristan Grand Prix
30 Ağustos: Belçika Grand Prix
6 Eylül: İtalya Grand Prix
20 Eylül: Singapur Grand Prix
27 Eylül: Rusya Grand Prix
11 Ekim: Japonya Grand Prix
25 Ekim: ABD Grand Prix
1 Kasım: Meksika Grand Prix
15 Kasım: Brezilya Grand Prix
29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix
KORONA VİRÜS NEDİR?
Son haftalarda Çin'de ölümlere neden olan Corona Viruslar yüzeylerinde çubuksu uzantılar taşır. Bu çıkıntıların Latince'deki "corona", yani "taç" anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir. 50 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı daha fazla tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda eşlik eden en az bir hastalık tespit edilmiştir. En sık eşlik eden hastalıkların diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları olduğu görülmüştür.Bu durumun, hastalığın SARS'a göre neden daha ölümcül olduğunu açıklayabilecek nedenlerden biri olduğu ve Kronik Hastalığı olan kişilerin MERS-CoV için risk taşıdığı söylenebilir. Dünya genelinde son rakamlarda göre virüsten ölenlerin sayısı bini aşmış durumda.
- 12.02.2020
- Güncelleme: 12.02.2020 15:35
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Formula 1'de Çin Grand Prix'i Coronavirüs nedeniyle ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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