Formula 1'de Çin Grand Prix'i Coronavirüs nedeniyle ertelendi! Coronavirüs nedir? Korona virüsü... - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Formula 1'de 'i Coronavirüs nedeniyle ertelendi

Formula 1'de Çin Grand Prix'i Coronavirüs nedeniyle ertelendi

Formula 1'in takviminde yer alan ve tarihinde yapılması planlanan 'i, tüm dünyada tehdit oluşturan Coronavirüsü sebebiyle ertelendi.

'de ortaya çıkan ve tüm dünyada insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden Coronavirüsü, futbolun yanı sıra sporun diğer branşlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son dakika bilgisine göre Formula 1'in 'da yarışılacak Çin 'i, virüs nedeniyle ertelendi. Bilindiği gibi Çin'de futbol başta olmak üzere sporun birçok branşında müsabakalar yapılamıyordu.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

15 Mart: Avustralya Grand Prix

22 Mart: Bahreyn Grand Prix

5 Nisan: Vietnam Grand Prix

19 Nisan: Çin Grand Prix

3 Mayıs: Hollanda Grand Prix

10 Mayıs: İspanya Grand Prix

24 Mayıs: Monaco Grand Prix

7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

14 Haziran: Kanada Grand Prix

28 Haziran: Fransa Grand Prix

5 Temmuz: Avusturya Grand Prix

19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

2 Ağustos: Macaristan Grand Prix

30 Ağustos: Belçika Grand Prix

6 Eylül: İtalya Grand Prix

20 Eylül: Singapur Grand Prix

27 Eylül: Rusya Grand Prix

11 Ekim: Japonya Grand Prix

25 Ekim: ABD Grand Prix

1 Kasım: Meksika Grand Prix

15 Kasım: Brezilya Grand Prix

29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

KORONA VİRÜS NEDİR?

Son haftalarda Çin'de ölümlere neden olan Corona Viruslar yüzeylerinde çubuksu uzantılar taşır. Bu çıkıntıların Latince'deki "corona", yani "taç" anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir. 50 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı daha fazla tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda eşlik eden en az bir hastalık tespit edilmiştir. En sık eşlik eden hastalıkların diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları olduğu görülmüştür.Bu durumun, hastalığın SARS'a göre neden daha ölümcül olduğunu açıklayabilecek nedenlerden biri olduğu ve Kronik Hastalığı olan kişilerin MERS-CoV için risk taşıdığı söylenebilir. Dünya genelinde son rakamlarda göre virüsten ölenlerin sayısı bini aşmış durumda.

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  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 15:35
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