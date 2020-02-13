Olympiakos forması giyen Valbuena'dan asist şov
Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'ta forma giyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, kupada Lamia'ya karşı oynadıkları mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi ve yaptığı 3 asistle takımına turu getiren isimlerden oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yunanistan Kupası'nda oynanan Olympiakos-Lamia maçına Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena damga vurdu. İkinci yarıda oyuna giren Fransız futbolcu, takımı 1-0 gerideyken yaptığı 3 asistle turu getiren isim oldu. 0-0'ın rövanşında maçı 3-2 kazanan Olympiakos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a giden tecrübeli futbolcu, böylelikle bu sezon çıktığı 26 maçta 17. asistini yapmış oldu. Valbuena'nın 3'ü penaltıdan olmak üzere 8 de golü bulunuyor.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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