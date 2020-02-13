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13 Şubat 2020, Perşembe
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forması giyen Valbuena'dan asist şov

Olympiakos forması giyen Valbuena'dan asist şov

Ligi takımlarından 'ta forma giyen Fransız futbolcu , kupada Lamia'ya karşı oynadıkları mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi ve yaptığı 3 asistle takımına turu getiren isimlerden oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Kupası'nda oynanan -Lamia maçına 'nin eski yıldızı damga vurdu. İkinci yarıda oyuna giren Fransız futbolcu, takımı 1-0 gerideyken yaptığı 3 asistle turu getiren isim oldu. 0-0'ın rövanşında maçı 3-2 kazanan Olympiakos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a giden tecrübeli futbolcu, böylelikle bu sezon çıktığı 26 maçta 17. asistini yapmış oldu. Valbuena'nın 3'ü penaltıdan olmak üzere 8 de golü bulunuyor.

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  1. 13.02.2020
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