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22 Kasım 2019, Cuma
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Valbuena'dan ve Benzema itirafı!

Valbuena'dan Fenerbahçe ve Benzema itirafı!

'nin eski oyuncusu , Karim Benzema'yla yaşadığı skandalın ardından bir daha çağrılmama sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Sezon başında 'den ayrılarak Oylmpiakos'a transfer olan , 3 yıldır Milli Takımı'na çağırılmamasını değerlendirdi.

forması giyen Karim Benzema ile 2015 yılında yaşadığı skandalın ardından milli formayı unutan Valbuena, yaşadıklarını hak etmediğini ve sürecin acı verici olduğunu söyledi.

2017 yılında Fenerbahçe'ye imza atarken dönme konusunda umutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki orta saha, günler geçtikçe bu fikrinin imkansız olduğunu fark ettiğini anlattı.

Mathieu Valbuena'nın açıklamaları şu şekilde;

"Mağdur olan bendim ama cezalandırılan da ben oldu. Bunu hak ettiğimi sanmıyorum. Ben, Fransa için çok şey yapmış bir oyuncuyum. bu kararı, beni korumak için aldığını söyledi. Bu çok acı vericiydi. ve Fenerbahçe'de iyi performans sergileyerek milli takıma dönme umudum vardı ancak kısa sürede bunun imkansız bir düşünce olduğunu fark ettim. Mağdur olan taraf olmama rağmen milli takıma alınmamam çok acı vericiydi. Fransa, 'yı kazansaydı mutlu olmazdım.

EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi Fransa'yı tek golle deviren Portekiz oldu.

  1. 22.11.2019
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