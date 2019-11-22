Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya'nın Werder Bremen ekibinden bonservissiz olarak 3 yıllığına kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu Max Kruse'yi görenler gözlerine inanamıyor. Max Kruse Werder Bremen'den eski takım arkadaşı Claudio Pizarro'nun emekli olması sebebiyle başlatılan 'PizarroChallenge'a katıldı ve saçlarını boyadı. İşte Kruse'nin son hali...