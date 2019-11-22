Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya'nın Werder Bremen ekibinden bonservissiz olarak 3 yıllığına kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu Max Kruse'yi görenler gözlerine inanamıyor. Max Kruse Werder Bremen'den eski takım arkadaşı Claudio Pizarro'nun emekli olması sebebiyle başlatılan 'PizarroChallenge'a katıldı ve saçlarını boyadı. İşte Kruse'nin son hali...
22 Kasım 2019 Cuma 18:39
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Max Kruse'yi görenler gözlerine inanamıyor!
HEPSİ ESTETİK HARİKASI
Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.
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Max Kruse'yi görenler gözlerine inanamıyor!
Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.
Max Kruse'yi görenler gözlerine inanamıyor!
Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.
Max Kruse'yi görenler gözlerine inanamıyor!
Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.
Max Kruse'yi görenler gözlerine inanamıyor!
Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.