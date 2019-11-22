Barcelona'ya piyango gibi transfer! Dünyaca ünlü yıldız böyle açıkladı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu transfer olmak istediği takımı Barcelona olarak açıklarken, bu haber Katalan cephesinde büyük bir heyecan uyandırdı. İşte hücum futbolunun önde gelen isimlerinden olan o futbolcunun Barcelona'ya transfer ateşini yakan o gelişme...

22 Kasım 2019 Cuma 17:05 Güncelleme: 22.11.2019 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





