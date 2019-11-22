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Barcelona'ya piyango gibi transfer! Dünyaca ünlü yıldız böyle açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu transfer olmak istediği takımı Barcelona olarak açıklarken, bu haber Katalan cephesinde büyük bir heyecan uyandırdı. İşte hücum futbolunun önde gelen isimlerinden olan o futbolcunun Barcelona'ya transfer ateşini yakan o gelişme...
22 Kasım 2019 Cuma 17:05
Güncelleme: 22.11.2019 17:19
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Premier Lig'de ilk 12 hafta itibarıyla beklentilerin altında kalan İngiliz devi Arsenal'de sürpriz bir sorun ortaya çıktı.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre; golcü oyuncu Barcelona'da oynamak istediği için takımından ayrılmayı planlıyor.
Haberde; Gabonlu golcü Aubameyang'ın, yeni sözleşme teklifini reddettiği ve ayrılık isteğini kulüp yönetimine bildirdiği kaydedildi.
Barcelona'nın da LuisSuarez'in ilerleyen yaşı sebebiyle Pierre-EmerickAubameyang ile ilgilendiği ve devre arasında harekete geçebileceği belirtildi.
Arsenal ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki santrfor, Premier Lig ekibinde 79 maçta 50 gol attı ve 12 asist yaptı.