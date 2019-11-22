Jose Mourinho'nun gözü milli yıldızda!

A Milli Takımımızın EURO 2020'yi garantilemesinin ardından gözler şimdiden de turnuva boy gösterecek olan futbolculara çevrildi. A Milli Takım'da forma giyen genç yıldızlarının büyük bir bölümünün Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giymesi, ay-yıldızlı takımımıza farklı bir hava katıyor ve Türkiye'den Avrupa'ya futbolcu ihracatının EURO 2020 ile beraber artmasına da kesin gözüyle bakılıyor. İşte EURO 2020'de Avrupa'nın dev kulüplerinin izleyeceği milli yıldızlarımız...
22 Kasım 2019 Cuma 12:02
Güncelleme: 22.11.2019 12:35
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A Milli Takımımızın EURO 2020'yi garantilemesinin ardından gözler şimdiden de turnuva boy gösterecek olan futbolculara çevrildi.
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A Milli Takım'da forma giyen genç yıldızlarının büyük bir bölümünün Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giymesi, ay-yıldızlı takımımıza farklı bir hava katıyor ve Türkiye'den Avrupa'ya futbolcu ihracatının EURO 2020 ile beraber artmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
EURO 2020 öncesi hangi takım, hangi milli futbolcumuzun transferi ile ilgileniyor, o listeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
MERİH DEMİRAL: AC Milan, Man United Juventus'ta forma şansı bulamayan Merih Demiral için AC Milan, ManchesterUnited ve Arsenal ciddi şekilde devrede. EURO 2020 öncesi Juventus'un bırakmak istemediği Merih için talep edilen bonservis bedeli 50 milyon euro civarında.
OZAN TUFAN: Crystal Palace Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalaması gündemde olan Ozan Tufan için İngiltere Premier Lig takımlarından Palace de ciddi şekilde devrede ve bonservisi elinde olan bir futbolcu için EURO 2020 kariyer fırsatı olacak.