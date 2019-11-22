Süper Lig'in gözdesi Emre Kılınç açıkladı: Devre arasında...
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı ekibin liderlik yarışında kalıcı olmasını arzuladığını söyledi. Transferin gözde ismi geleceğine ilişkin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Sivasspor'un 3 sezon önce Boluspor'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Emre Kılınç, başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Takıma katıldığı günden itibaren kırmızı-beyazlı ekipte görev alan, teknik direktörlerin adeta vazgeçilmezleri arasında yer alan Emre, Sivasspor'un 10 sezon sonra ligde liderlik koltuğuna oturmasının mutluluğunu yaşıyor.
Emre yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin başarısının herkesi mutlu ettiğini söyleyerek, "Ligin zirvesinde kalıcı olmayı arzuluyoruz. Buralara gelmek hiç bir takım için kolay değil. Buralara daha önce de gelenler oldu. Önemli olan burada kalmak. İnşallah biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
Transfer süreciyle ilgili yetkinin yönetimde olduğunu anımsatan başarılı oyuncu, şunları kaydetti:
"Hocamızın ve başkanımızın açıklamaları olmuş. Ben buradayım, ligin ilk yarısının bitmesine 6 hafta var. Kulüp beni devre arası da satabilir, sezon sonuna kadar da kalabilirim. Burada oynadığım sürece, hocam şans verdiği sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Terimin son damlasına kadar Sivasspor için savaşacağım."