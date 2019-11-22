Süper Lig'in gözdesi Emre Kılınç açıkladı: Devre arasında... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Süper Lig'in gözdesi Emre Kılınç açıkladı: Devre arasında...

Süper Lig'in gözdesi Emre Kılınç açıkladı: Devre arasında...

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç, kırmızı-beyazlı ekibin liderlik yarışında kalıcı olmasını arzuladığını söyledi. Transferin gözde ismi geleceğine ilişkin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

22 Kasım 2019 Cuma 11:22
Süper Lig'in gözdesi Emre Kılınç açıkladı: Devre arasında...

Sivasspor'un 3 sezon önce Boluspor'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Emre Kılınç, başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Takıma katıldığı günden itibaren kırmızı-beyazlı ekipte görev alan, teknik direktörlerin adeta vazgeçilmezleri arasında yer alan Emre, Sivasspor'un 10 sezon sonra ligde liderlik koltuğuna oturmasının mutluluğunu yaşıyor.

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Süper Lig'in gözdesi Emre Kılınç açıkladı: Devre arasında...

Emre yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin başarısının herkesi mutlu ettiğini söyleyerek, "Ligin zirvesinde kalıcı olmayı arzuluyoruz. Buralara gelmek hiç bir takım için kolay değil. Buralara daha önce de gelenler oldu. Önemli olan burada kalmak. İnşallah biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Süper Lig'in gözdesi Emre Kılınç açıkladı: Devre arasında...

Kasımpaşa'nın geçen sezon lige çok iyi başladığını ancak ikinci devre kötü bir süreç yaşadıklarını anımsatan Emre, önemli olanın o süreci yaşamamak olduğunu vurguladı.

Süper Lig'in gözdesi Emre Kılınç açıkladı: Devre arasında...

Ligde bu hafta sonu İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacaklarını anımsatan Emre, "Ligin zirvesindeyiz, ligin en altındaki takımı ile oynuyoruz. Onların konsantrasyonu çok farklı olacak. Onlar için de, bizim için de çok önemli bir maç." diye konuştu.

Süper Lig'in gözdesi Emre Kılınç açıkladı: Devre arasında...

Transfer süreciyle ilgili yetkinin yönetimde olduğunu anımsatan başarılı oyuncu, şunları kaydetti:

"Hocamızın ve başkanımızın açıklamaları olmuş. Ben buradayım, ligin ilk yarısının bitmesine 6 hafta var. Kulüp beni devre arası da satabilir, sezon sonuna kadar da kalabilirim. Burada oynadığım sürece, hocam şans verdiği sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Terimin son damlasına kadar Sivasspor için savaşacağım."

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