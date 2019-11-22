Süper Lig'de Mario Gomez bombası! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Beşiktaş'ta bir sezon forma giyen ve gol kralı olan Mario Gomez ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. Siyah-beyazlı kulüpte gösterdiği performansla takımını şampiyon yapan Alman golcü Beşiktaşlı taraftarların kalbine taht kurmuştu. Sezon başında Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen yıldız futbolcu ile ilgili transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Almanya Bundesliga 2'de forma giyen Gomez'in takımında mutsuz olduğu ve yeniden Süper Lig yolunu tutacağı öğrenildi. İşte Alman yıldız ile ilgili son gelişmeler ve yeni adresi...
22 Kasım 2019 Cuma 11:06 Güncelleme: 22.11.2019 11:33
Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan, oynadığı futbol ve kişiliğiyle taraftarın gönlünde taht kuran Mario Gomez ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Siyah-beyazlı forma altında gol krallığı yaşayan Alman golcünün Süper Lig'e geri döneceği konuşuluyor.

Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Almanya Bundesliga'da Stuttgart ile küme düşen yıldız futbolcunun Bundesliga 2'de forma giymek istemediği iddia edilmişti.

Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Sezon başında adı Trabzonspor ile anılan yıldız futbolcunun transferi gerçekleşmemiş ve bu nedenle sezona Stuttgart ile başlamıştı.

Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Gomez'in devre arasında yeniden Süper Lig'de döneceği iddia edildi.

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