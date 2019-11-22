Süper Lig'de Mario Gomez bombası!

Beşiktaş'ta bir sezon forma giyen ve gol kralı olan Mario Gomez ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. Siyah-beyazlı kulüpte gösterdiği performansla takımını şampiyon yapan Alman golcü Beşiktaşlı taraftarların kalbine taht kurmuştu. Sezon başında Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen yıldız futbolcu ile ilgili transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Almanya Bundesliga 2'de forma giyen Gomez'in takımında mutsuz olduğu ve yeniden Süper Lig yolunu tutacağı öğrenildi. İşte Alman yıldız ile ilgili son gelişmeler ve yeni adresi...

22 Kasım 2019 Cuma 11:06 Güncelleme: 22.11.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





