Mustafa Denizli'den futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalar

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sakatlığı dolayısıyla uzun süredir forma giyemeyen Falcao konusunda neler söylemek isterseniz? En çok kazanan ancak oynayamayan futbolcu olması bakımından sizce bu transfer bir hata mıydı?

- Hata olup olmadığını bilemem ama oyuncuyu değerlendirirsem sakatlıklarla mücadele ediyor şu an. Monaco'da da uzun dönem sakat kaldı. Ama bazen ihtiyaçlar bazı transferleri mecbur kılar. Galatasaray camiası, taraftarı, görev yapan herkes o kadar odaklandı ki bu transfere, geri dönüşü yoktu artık. Galatasaray'a sakat gelmedi ama sakatlanmaya müsait bir bünyesi vardı. Bu hem Galatasaray hem de Falcao adına büyük talihsizlik oldu. Beklentiler çok büyüktü ve sonuç itibariyle şu anda bir hayal kırıklığı oldu bu transfer.