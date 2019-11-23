Galtier'e Yusuf Yazıcı tepkisi! '80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galtier'e Yusuf Yazıcı tepkisi! "80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı"

Galtier'e Yusuf Yazıcı tepkisi! "80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı"

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Lille'i 2-0 mağlup ettiği mücadelede oyuna son dakikalarda alınan ve gösterdiği performansla alkışları toplayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için taraftarlar teknik direktör Christophe Galtier'e büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

23 Kasım 2019 Cumartesi 10:02 Güncelleme: 23.11.2019 10:03
Galtier'e Yusuf Yazıcı tepkisi! 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden PSG'ye konuk oldu.

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Galtier'e Yusuf Yazıcı tepkisi! 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla lider PSG, puanını 33'e yükseltirken, Lille 19 puanla averaj farkıyla 7. sıraya geriledi.

Galtier'e Yusuf Yazıcı tepkisi! 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girdi.

Galtier'e Yusuf Yazıcı tepkisi! 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Yusuf Yazıcı'nın 12 dakika sahada kaldığı süre içerisinde gösterdiği performans ise teknik direktör Galtier'e tepki gösterilmesine neden oldu.

Galtier'e Yusuf Yazıcı tepkisi! 80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuna girdikten sonra kısa süre içerisinde oyunu hareketlendiren Yusuf Yazıcı hakkında, "PSG karşısında boğulmadık. Topu çıkardık, çeşitli fırsatlar da yakaladık ancak Yusuf'un oyuna girdikten sonra yaptığı gibi -4 şut çekti- inisiyatif alamadık" ifadelerini kullandı.

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