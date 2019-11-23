Galtier'e Yusuf Yazıcı tepkisi! "80 dakika yapılmayanı 10 dakikada yaptı"

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuna girdikten sonra kısa süre içerisinde oyunu hareketlendiren Yusuf Yazıcı hakkında, "PSG karşısında boğulmadık. Topu çıkardık, çeşitli fırsatlar da yakaladık ancak Yusuf'un oyuna girdikten sonra yaptığı gibi -4 şut çekti- inisiyatif alamadık" ifadelerini kullandı.