Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a şok!

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar devam ediyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de, şok bir gelişme yaşandı...
22 Kasım 2019 Cuma 09:35
Güncelleme: 22.11.2019 09:38
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Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 20 puan topladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde 2. sırada bulunan ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Yaz transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler ocak ayı transfer döneminde şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı.
Uzun bir süredir Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Kanarya, şampiyon olup hem bu hasreti dindirmek hem de Avrupa'da başarı sağlayacak kadronun temellerini atmak için çalışmalara başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.