Hıncal Uluç: Türkiye'de futbol federasyonu yok!
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında spor gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu.
Futbol federasyonunu eleştiren Uluç, "Türkiye'de futbol federasyonu yok. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu başkanından itibaren boş" ifadelerini kullandı.
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