MAÇ SONUCU Milan 3-2 Udinese

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Milan, Udinese'yi konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında Udinese, Larsen'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Milan'da ikinci yarının hemen başında oyuna dahil olan Ante Rebic, durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 71'i gösterirken kırmızı-siyahlı ekipte Theo Hernandez takımını 2-1 öne geçirdi.

85. dakikada deplasman ekibinde Lasagna, karşılaşmada tekrar eşitliği getiren golü kaydetti.

Oyuna dahil olduktan sonra takımının ilk golünü kaydeden Rebic, 90+3'te kapanışı yaptı ve takımına 3 puanı getirdi: 3-2

Kırmızı-siyahlı ekipte Zlatan Ibrahimovic ve Simon Kjaer 90 dakika sahada kalırken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skor sonrası Milan 28 puan ile 8. sıraya yükselirken, Udinese 24 puan ile 14. sırada kaldı.