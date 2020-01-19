MAÇ SONUCU Lecce 1-1 Inter
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter, Ettore Giardiniero Stadyumu'nda konuk olduğu Lecce ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Inter, Lecce ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın 72. dakikasında Inter, Alessandro Bastoni ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi ekip, Marco Mancosu'nun golüyle skorda yeniden dengeyi kurdu. Mücadelenin kalan dakikalarında Lecce'nin bir topu direkten dönerken, müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla, iki takım da birer puana razı olurken, şampiyonluk iddiasındaki Inter, Lecce deplasmanından puan kaybı yaşadı ve zirve mücadelesinde yara aldı.
MILAN UDINESE'Yİ TEK FARKLA GEÇTİ
Günün bir diğer maçında ise Milan, konuk ettiği Udinese'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Ara transfer döneminde kadrosuna Zlatan Ibrahimovic'i katan Milan, İsveçli oyuncu geldiğinden bu yana ligde son 3 maçta mağlubiyet görmezken, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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