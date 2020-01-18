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Cengiz Ünder'de sıcak saatler yaşanıyor! Görüşmede Galatasaray detayı
İtalyan ekibi Milan devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milano temsilcisinin ocak ayındaki bir numaralı hedefi ise Cengiz Ünder... Genç futbolcu için tüm imkanlarını zorlayan Milan, bir yandan da Galatasaray'ın da istediği futbolcu için kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
18 Ocak 2020 Cumartesi 11:32
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Ara transferde İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme imzalayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Milan, bu transferle yetinmeyecek. İtalyan ekibi gözünü milli yıldız Cengiz Ünder'e dikti.
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Roma'nın başlarda oyuncuyu satmak istememesi nedeniyle geri adam atan Milan, ofansif bölgesini güçlendirmek için milli futbolcuyu mutlaka almak istiyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio da paylaştığı haberde Cengiz'in menajerinin Milano'da kulüp yetkilileri ile bir araya geldiğini duyurdu. Üzerinde konuşulan konu ise takas...
Di MarzioMilan'ın milli futbolcuyu alabilmek için Roma'ya Suso'yu takas olarak teklif edeceğini açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu da başkent ekibinde az süre aldığı için Milan'a gitmeye sıcak bakıyor.
Roma'nın 13.4 milyon euro bedelle Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Cengiz Ünder bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giydi ve bir kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Serie A'da 9, Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıktı.