İtalyan ekibi Milan devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milano temsilcisinin ocak ayındaki bir numaralı hedefi ise Cengiz Ünder... Genç futbolcu için tüm imkanlarını zorlayan Milan, bir yandan da Galatasaray'ın da istediği futbolcu için kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar...



(fotomac.com.tr / Dış Haberler)