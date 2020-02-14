Wolverhampton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? MAÇ ÖZETİ - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Wolverhampton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere 'in 26. haftasında Wolverhampton sahasında ligin güçlü takımlarından 'i konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi takım topladığı 35 puanla 9. sırada bulunurken, 'nün formasını giydiği konuk ekip ise 49 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Leicester maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere 'de zirveyi elinde tutan en yakın rakibi 'e attığı 22 puanlık farkla yenilgisiz liderliğini sürdürürken, de Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettiriyor. Wolverhampton deplasmanına konuk olacak Leicester'ın bu karşılaşma öncesi 49 puanı bulunuyor.

WOLVERHAMPTON-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton'ın sahasında Leicester City'i konuk edeceği maç bugün saat 23.00'te başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin özetini haberimizde bulabilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Patricio, Saiss, Coady, Boly, Doherty, Neves, Moutinho, Jonny, Traore, Jimenez, Jota

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, , Chilwell, Choudhury, Perez, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*Wolves, Leicester'ı sahasında ağırladığı son iki Premier Lig maçını 4-3'lğk skorla kazandı.

*Leicester City, Wolverhampton'a konuk olduğu son 8 lig maçında 1 kez galip gelebildi. Konuk ekip tek galibiyetini 2006 yılında Championship'teyken aldı.

*Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, cuma günleri oynadığı son Premier Lig maçında Southampton'ı 9-0'lık skorla yenmişti.

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  1. 14.02.2020
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