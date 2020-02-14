Wolverhampton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de zirveyi elinde tutan Liverpool en yakın rakibi Manchester City'e attığı 22 puanlık farkla yenilgisiz liderliğini sürdürürken, Leicester City de Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettiriyor. Wolverhampton deplasmanına konuk olacak Leicester'ın bu karşılaşma öncesi 49 puanı bulunuyor.

WOLVERHAMPTON-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton'ın sahasında Leicester City'i konuk edeceği maç bugün saat 23.00'te başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin özetini haberimizde bulabilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Patricio, Saiss, Coady, Boly, Doherty, Neves, Moutinho, Jonny, Traore, Jimenez, Jota

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Choudhury, Perez, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*Wolves, Leicester'ı sahasında ağırladığı son iki Premier Lig maçını 4-3'lğk skorla kazandı.

*Leicester City, Wolverhampton'a konuk olduğu son 8 lig maçında 1 kez galip gelebildi. Konuk ekip tek galibiyetini 2006 yılında Championship'teyken aldı.

*Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, cuma günleri oynadığı son Premier Lig maçında Southampton'ı 9-0'lık skorla yenmişti.