Wolverhampton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton sahasında ligin güçlü takımlarından Leicester City'i konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi takım topladığı 35 puanla 9. sırada bulunurken, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği konuk ekip ise 49 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Leicester maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de zirveyi elinde tutan Liverpool en yakın rakibi Manchester City'e attığı 22 puanlık farkla yenilgisiz liderliğini sürdürürken, Leicester City de Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettiriyor. Wolverhampton deplasmanına konuk olacak Leicester'ın bu karşılaşma öncesi 49 puanı bulunuyor.
WOLVERHAMPTON-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolverhampton'ın sahasında Leicester City'i konuk edeceği maç bugün saat 23.00'te başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin özetini haberimizde bulabilirsiniz...
MUHTEMEL 11'LER
Wolverhampton: Patricio, Saiss, Coady, Boly, Doherty, Neves, Moutinho, Jonny, Traore, Jimenez, Jota
Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Choudhury, Perez, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
*Wolves, Leicester'ı sahasında ağırladığı son iki Premier Lig maçını 4-3'lğk skorla kazandı.
*Leicester City, Wolverhampton'a konuk olduğu son 8 lig maçında 1 kez galip gelebildi. Konuk ekip tek galibiyetini 2006 yılında Championship'teyken aldı.
*Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, cuma günleri oynadığı son Premier Lig maçında Southampton'ı 9-0'lık skorla yenmişti.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Wolverhampton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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