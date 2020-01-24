Victor Moses'tan ilginç hareket! Comolli'ye...
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, sözleşmesini feshederek İtalyan ekibi Inter'e transfer oldu. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertli takımdan ayrılırken yazdığı teşekkür mesajında dikkat çeken bir harekete imza attı.
Fenerbahçe, Chelsea'den kiraladığı Victor Moses'la yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Tecrübeli futbolcu İtalya Serie A takımlarından Inter'le sözleşme imzaladı. Bu ayrılık sonrası 1.5 milyon Euro maaş yükünden kurtulan sarı-lacivertliler, fesih tazminatı olarak da 1 milyon Euro kazandı.
COMOLLI'Yİ SİLİP YENİDEN ATTI
Moses'ın Fenerbahçe'ye veda mesajı da olay oldu. Sarı-lacivertli camiaya teşekkür adına sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Moses, yaptığı paylaşımı kaldırdı. Ardından geçtiğimiz günlerde sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli'ye teşekkür ettiği bölümü silip yeni bir paylaşımda bulundu.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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