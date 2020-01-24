Victor Moses'tan ilginç hareket! Comolli'ye...

Fenerbahçe, Chelsea'den kiraladığı Victor Moses'la yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Tecrübeli futbolcu İtalya Serie A takımlarından Inter'le sözleşme imzaladı. Bu ayrılık sonrası 1.5 milyon Euro maaş yükünden kurtulan sarı-lacivertliler, fesih tazminatı olarak da 1 milyon Euro kazandı.

COMOLLI'Yİ SİLİP YENİDEN ATTI

Moses'ın Fenerbahçe'ye veda mesajı da olay oldu. Sarı-lacivertli camiaya teşekkür adına sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Moses, yaptığı paylaşımı kaldırdı. Ardından geçtiğimiz günlerde sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli'ye teşekkür ettiği bölümü silip yeni bir paylaşımda bulundu.



