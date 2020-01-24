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24 Ocak 2020, Cuma
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'tan ilginç hareket! Comolli'ye...

Victor Moses'tan ilginç hareket! Comolli'ye...

'de kiralık olarak forma giyen , sözleşmesini feshederek İtalyan ekibi Inter'e transfer oldu. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertli takımdan ayrılırken yazdığı teşekkür mesajında dikkat çeken bir harekete imza attı.

, 'den kiraladığı 'la yollarını ayırdığını 'na bildirdi. Tecrübeli futbolcu İtalya Serie A takımlarından Inter'le sözleşme imzaladı. Bu ayrılık sonrası 1.5 milyon Euro maaş yükünden kurtulan sarı-lacivertliler, fesih tazminatı olarak da 1 milyon Euro kazandı.

COMOLLI'Yİ SİLİP YENİDEN ATTI

Moses'ın Fenerbahçe'ye veda mesajı da olay oldu. Sarı-lacivertli camiaya teşekkür adına sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Moses, yaptığı paylaşımı kaldırdı. Ardından geçtiğimiz günlerde sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli'ye teşekkür ettiği bölümü silip yeni bir paylaşımda bulundu.


  1. 24.01.2020
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