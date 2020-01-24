Fenerbahçe transferi böyle yapacak! İşte çılgın formül
Harcama limiti konusunda hâlâ rahatlayamayan Fenerbahçe'de olumsuz havayı dağıtmak için seferberlik ilan edimiş durumda. Sarı-lacivertli takım Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine itiraz etmiş ve bu itiraz sonucunda 16 milyon TL'lik bir limit arttırımı yaşamıştı. Bu arttırım sarı-lacivertli takıma rahat bir nefes aldıramazken, Fenerbahçe yönetimi yeni bir transfer formülü geliştirdi. İşte sarı-lacivertli kurmayların çılgın transfer formülü...
24 Ocak 2020 Cuma 07:56
Güncelleme: 24.01.2020 08:47
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Fenerbahçe'ye'harcama limiti' konusunda Tahkim Kurulu'ndan da beklenen müjde gelmedi. Sarı- lacivertli kulübün itirazını dün karara bağlayan kurul; itirazın kısmen kabul edilerek harcama limitine 16 milyon TL daha eklenmesine oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lisans Kurulu'nun daha önce kısmen kabul ettiği yapılandırma anlaşması ile harcama limitlerinin - 40 milyon TL'ye gerilediğini açıklamış ve, "50-55 milyon TL limit açılırsa iki transfer rahat yaparız. Mevcut şartlarda transfer yapma şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı.
16 MİLYONLUK ARTIŞ TRANSFERE İMKAN TANIMIYOR!
Bakıldığı zaman, Fenerbahçe'ye yapılan bu 16 milyonluk artış, sarı-lacivertlilerin transfer yapmasına imkan tanımıyor. Yeni transfer yapılmasına imkan verilmediği gibi, Fenerbahçe'nin ceza almamasına da yetmeyecek.
Yapılan bu limit artışından sonra Fenerbahçe'de sapma oranı yüzde 21 şeklinde güncellendi ve bu da gelecek sezon için 2 puan silme ve transfer yasağı demek. 16 milyonluk artış olmasaydı 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilere bu artış şuan için 1 puan daha az ceza almasına olanak sağlayacak.
Sarı-lacivertli takımda harcama limitlerinin 16 milyon TL arttırılması transfer konusunda herhangi bir olumlu tablo yaratmamışken, hala ekside olan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu olmuştu.