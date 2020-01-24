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24 Ocak 2020, Cuma
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''Vitesi arttırmalıyız''

''Vitesi arttırmalıyız''

Teknik heyet, ’in çok formda olduğunu hatırlatıp uyardı: “Kazanmak için yüzde 100 motive olup, tempoyu yükseltmeliyiz.”

'de gözler Medipol maçına çevrilirken, teknik heyet takımı motive etmek için çaba harcıyor. , ikinci yarıdaki en zorlu sınavlardan birine çıkacaklarını vurgulayarak, oyunculardan 'maksimum konsantrasyon' istedi. Tecrübeli hocanın, "İlk yarıda onları deplasmanda yenmiştik. Yine yapabiliriz. Taraftarımız da yanımızda olacak. Ancak bu kez 3 puan için çok daha iyi oynamak durumundayız" dediği belirlendi.

  1. 24.1.2020
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