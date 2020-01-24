''Vitesi arttırmalıyız''

Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrilirken, teknik heyet takımı motive etmek için çaba harcıyor. Ersun Yanal, ikinci yarıdaki en zorlu sınavlardan birine çıkacaklarını vurgulayarak, oyunculardan 'maksimum konsantrasyon' istedi. Tecrübeli hocanın, "İlk yarıda onları deplasmanda yenmiştik. Yine yapabiliriz. Taraftarımız da yanımızda olacak. Ancak bu kez 3 puan için çok daha iyi oynamak durumundayız" dediği belirlendi.