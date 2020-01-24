''Vitesi arttırmalıyız''
Teknik heyet, Başakşehir’in çok formda olduğunu hatırlatıp uyardı: “Kazanmak için yüzde 100 motive olup, tempoyu yükseltmeliyiz.”
Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrilirken, teknik heyet takımı motive etmek için çaba harcıyor. Ersun Yanal, ikinci yarıdaki en zorlu sınavlardan birine çıkacaklarını vurgulayarak, oyunculardan 'maksimum konsantrasyon' istedi. Tecrübeli hocanın, "İlk yarıda onları deplasmanda yenmiştik. Yine yapabiliriz. Taraftarımız da yanımızda olacak. Ancak bu kez 3 puan için çok daha iyi oynamak durumundayız" dediği belirlendi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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