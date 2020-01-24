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24 Ocak 2020, Cuma
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Rodriguez daha ne kadar bekler?

Rodriguez daha ne kadar bekler?

, 'ndan da tam olarak istediğini alamazken, gözler bir kez daha 'e çevrildi. ’lı sol bek, sarılacivertli yönetime bugüne kadar süre vermişti. pusuda bekliyor.

'nin de gündeminde olan İsviçreli sol bekin, sarı-lacivertli ekibe cuma gününe (bugün) kadar süre verdiği belirtilmişti. Fenerbahçeli yöneticilerin, prensipte anlaştıkları ve menajerinin yanı sıra kulübü 'la iletişim halinde olduğu belirtiliyor. Rİcardo Rodriguez'in rotasının birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.

  1. 24.1.2020
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