Rodriguez daha ne kadar bekler?
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'ndan da tam olarak istediğini alamazken, gözler bir kez daha Ricardo Rodriguez'e çevrildi. Milan’lı sol bek, sarılacivertli yönetime bugüne kadar süre vermişti. PSV pusuda bekliyor.
PSV'nin de gündeminde olan İsviçreli sol bekin, sarı-lacivertli ekibe cuma gününe (bugün) kadar süre verdiği belirtilmişti. Fenerbahçeli yöneticilerin, prensipte anlaştıkları Ricardo Rodriguez ve menajerinin yanı sıra kulübü Milan'la iletişim halinde olduğu belirtiliyor. Rİcardo Rodriguez'in rotasının birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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