Kalite farkı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir karşısında başarılı bir futbol sergilediklerini ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Maç sonrası oyuncularını kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, 2-0'lık galibiyetle ilgili, "Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ikili mücadeleleri rakip sahada kazanmak, coşkuyu oluşturmak önemli. Kalite tesadüf değil. Oyuncularım kaliteyi gösterdi. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek. Hangi rakip olursa olsun yapmalıyız. Rakibimiz yenilmiyordu hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.



ELAZIĞ'A GİDEBİLİRİZ

Elazığ'dakı depremin kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Ersun Yanal, her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: En acı günlerimizden biriydi. Burada oynamayıp sonra oynayabilirdik, çok üzgünüz işimizi yapıyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Fenerbahçe bu konuda elinden geleni yapacaktır. Yardımsa özel maç da olabilir. Fenerbahçe'yi oraya götürebiliriz aklıma gelen bu şu an. Türkiye deprem bölgesinde ve bununla yaşamayı öğrenmeli ve duyarlı olmalıyız.



FENERBAHÇE'DE GURURLUYUM

Taraftarların depremzedelere sahip çıkmasıyla ilgili ise Ersun Yanal, "Fenerbahçe her alanda duyarlığını göstermiştir 3 Temmuz'dan bu yana. Böyle büyük bir camiada olduğum için gururluyum. Fenerbahçe, her konuda duyarlılığını gösteren sivil toplum örgütüdür" diye konuştu.



ALMAN PANZERİ

Max Kruse atıyor Fenerbahçe kazanıyor. Başakşehir maçına etkili futboluyla damga vuran Alman yıldız, iyi oyununu golle süslemeyi de başardı. Gaziantep'ten sonra Başakşehir'e de gol atmayı başaran Max Kruse, toplamda 4 gol, 5 asiste ulaştı.



MERT'İ MAT ETTİ

72. dakikada Ozan'ın pasıyla buluşan ve rakiplerini geçerek hızla ceza sahası içine kat eden Max Kruse ardından düzgün bir vuruşla Mert Günok'u mağlup etmeyi başardı. Bu gol Başakşehir'i bir türlü açamayan Fenerbahçe'ye nefes aldırdı.



BAŞAKŞEHİR KALESİNİ TOPA TUTTU

Başakşehir karşısında müthiş baskılı bir futbol sergileyen ve 2-0'lık galibiyete ulaşan Fenerbahçe'nin istekli futbolu rakamlara da yansıdı. Sarı- lacivertliler tam 29 şut çekerken 8'inde kaleyi buldu. Muriç 9 şut ile en çok kaleyi yoklayan isim oldu. Ayrıca 8 isabetli 28 orta atıldı.



ÇOK ÖNEMLİYDİ

Max Kruse, maç sonunda ilk golü kendisinin attığı için mutlu olduğunu söyledi. Alman futbolcu, "Bu maç çok önemliydi. Galip gelmemliz gerekiyordu. Buna ulaştığımız için de çok mutluyum. Takım olarak çok iyiydik" dedi.