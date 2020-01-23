Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Mevlüt Erdinç, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu ayrıca verdiği röportajda takım arkadaşına övgüler yağdırdı...
ÖZ GÜVEN PROBLEMİM YOK
Gol atamadığı dönemde mutsuz olduğunu ifade eden Mevlüt Sabah'a verdiği röportajda, "Tecrübeli bir oyuncuyum. Öz güven problemim yok ama gol atamayınca moraliniz bozuluyor. Yine de pes etmedim, çalışkan biriyim. Ersun hoca ve takım arkadaşlarım da bana bu süreçte çok yardımcı oldu. Gördüğüm büyük desteğe rağmen zor bir süreçti yaşadığım" diye konuştu.
"TÜRKİYE LİGİ'NİN EN İYİ FORVETİ"
Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi'i de unutmadı. Kosovalı yıldızı yere göğe sığdıramayan Mevlüt, "Almanya ve Fransa'da forma giydim. Vedat gördüğüm en iyi forvetlerden biri. İnanılmaz bir değer. Aman nazar değmesin inşallah böyle devam eder. Türkiye Ligi'nin en iyi forveti bizde" sözleriyle takım arkadaşını övdü.