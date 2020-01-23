Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi!

Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Mevlüt Erdinç, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu ayrıca verdiği röportajda takım arkadaşına övgüler yağdırdı...

23 Ocak 2020 Perşembe 08:53 Güncelleme: 23.01.2020 08:53
Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi!

Medipol Başakşehir'den ayrılan ve sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü Kayseri'yi 2-0 yenip kupada çeyrek final vizesini aldıkları maçta attı.

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Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi!

Transferinden bu yana şanssız bir dönem geçirdiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Bu golle şeytanın bacağını kırdım. Daha önce pozisyona girip atamamıştım. Bu kez Kruse'nin pasını iyi değerlendirdim" dedi.

Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi!

ÖZ GÜVEN PROBLEMİM YOK

Gol atamadığı dönemde mutsuz olduğunu ifade eden Mevlüt Sabah'a verdiği röportajda, "Tecrübeli bir oyuncuyum. Öz güven problemim yok ama gol atamayınca moraliniz bozuluyor. Yine de pes etmedim, çalışkan biriyim. Ersun hoca ve takım arkadaşlarım da bana bu süreçte çok yardımcı oldu. Gördüğüm büyük desteğe rağmen zor bir süreçti yaşadığım" diye konuştu.

Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi!

"2020'YE İYİ BAŞLADIK"

Attığı golde takım arkadaşlarının sevincine dikkat çeken Mevlüt, "Bu duruma golden daha çok sevindim. 2020'ye iyi başladık. Kulüp büyük sıkıntılar yaşıyor ama biz kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi!

"TÜRKİYE LİGİ'NİN EN İYİ FORVETİ"

Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi'i de unutmadı. Kosovalı yıldızı yere göğe sığdıramayan Mevlüt, "Almanya ve Fransa'da forma giydim. Vedat gördüğüm en iyi forvetlerden biri. İnanılmaz bir değer. Aman nazar değmesin inşallah böyle devam eder. Türkiye Ligi'nin en iyi forveti bizde" sözleriyle takım arkadaşını övdü.

Mevlüt Erdinç'ten takım arkadaşına büyük övgü: Türkiye'nin en iyisi!
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