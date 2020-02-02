Milan Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahımovic gibi yıldızların da formasını terlettiği Milan, evinde Verona'yı konuk ediyor. Taraftarlar, Milan - Verona mücadelesinin yayıncısını, saatini merak ediyor. Peki Milan - Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte yanıtı...
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan, evinde Verona'yı ağırlıyor. Ara transfer döneminde İsveç'in dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna dahil ederek gücüne güç katan Milan, Hakan Çalhanoğlu ile de skor arayacak...
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saat 17.00'de başlayacak Milan - Verona müsabakası, beIN Sports 3 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.
HAKAN, SON MAÇA DAMGA VURMUŞTU
İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan uzatmalarda Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükselen taraf olmuştu. Ev sahibi takımda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, biri maçı uzatmalara götüren olmak üzere iki gol birden kaydederek mücadeleye damga vurmuştu. Öte yandan yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiaları da ortaya atılmıştı.
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 15:19
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Milan Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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