Milan Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Milan Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Milan Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor... ve Zlatan Ibrahımovic gibi yıldızların da formasını terlettiği Milan, evinde Verona'yı konuk ediyor. Taraftarlar, Milan - Verona mücadelesinin yayıncısını, saatini merak ediyor. Peki Milan - Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte yanıtı...

Serie A'nın 22. haftasında Milan, evinde Verona'yı ağırlıyor. Ara transfer döneminde İsveç'in dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna dahil ederek gücüne güç katan Milan, ile de skor arayacak...

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 17.00'de başlayacak Milan - Verona müsabakası, beIN Sports 3 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

HAKAN, SON MAÇA DAMGA VURMUŞTU

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan uzatmalarda Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükselen taraf olmuştu. Ev sahibi takımda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, biri maçı uzatmalara götüren olmak üzere iki gol birden kaydederek mücadeleye damga vurmuştu. Öte yandan yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiaları da ortaya atılmıştı.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 15:19
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