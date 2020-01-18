MAÇ SONUCU Augsburg 3-5 Borussia Dortmund - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Haberleri MAÇ SONUCU Augsburg 3-5 Borussia Dortmund

MAÇ SONUCU 3-5

MAÇ SONUCU Augsburg 3-5 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında , 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda 'u 5-3 mağlup etti. Sarı-siyahlı ekipte takıma oyuna 56. dakikada dahil olan yeni , hat-trick yaparak maça damga vurdu.

(Bundesliga) takımlarından , deplasmanda 'u 5-3 yendi. Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 18. haftasında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu. Augsburg 34. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi takım 46. dakikada Marco Richter'in topu ağlara göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Borussia Dortmund 49. dakika Julian Brandt'ın golüyle durumu 2-1'e getirirken, Augsburg 55. dakikada Niederlechner'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1 yaptı.

Konuk ekipte karşılaşmanın 56. dakikasında devre arasında edilen Norveçli futbolcu oyuna dahil oldu. Haaland, oyuna girdikten 3 dakika sonra 59. dakikada attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

Bu bölümde oyundaki üstünlüğü ele geçiren Borussia Dortmund, 61. dakikada Jadon Sancho'nun golüyle 3-3'lük eşitliği sağladı. Borussia Dortmund, Haaland ile 70. ve 79. dakikalarda iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-3 galip ayrıldı.

HAALAND İLK MAÇINDA HAT-TRICK YAPTI

Borussia Dortmund'un Salzburg'dan transfer ettiği Haaland ilk maçında hat-trick yaptı. 56'ıncı dakikada oyuna giren yıldız futbolcu: 59,70 ve 79'uncu dakikalarda fileleri havalandırarak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

BUNDESLIGA'DA OYNANAN MAÇLAR

Hoffenheim 1 - 2
Augsburg 3 - 5 Borussia Dortmund
0 - 1
Köln 3 - 1 Wolfsburg
Mainz 05 1 - 2 Freiburg

  1. 18.01.2020
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