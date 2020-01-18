MAÇ SONUCU Augsburg 3-5 Borussia Dortmund
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Augsburg'u 5-3 mağlup etti. Sarı-siyahlı ekipte takıma oyuna 56. dakikada dahil olan yeni transfer Erling Haaland, hat-trick yaparak maça damga vurdu.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi. Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 18. haftasında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu. Augsburg 34. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 tamamladı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi takım 46. dakikada Marco Richter'in topu ağlara göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Borussia Dortmund 49. dakika Julian Brandt'ın golüyle durumu 2-1'e getirirken, Augsburg 55. dakikada Niederlechner'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1 yaptı.
Konuk ekipte karşılaşmanın 56. dakikasında devre arasında transfer edilen Norveçli futbolcu Erling Haaland oyuna dahil oldu. Haaland, oyuna girdikten 3 dakika sonra 59. dakikada attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.
Bu bölümde oyundaki üstünlüğü ele geçiren Borussia Dortmund, 61. dakikada Jadon Sancho'nun golüyle 3-3'lük eşitliği sağladı. Borussia Dortmund, Haaland ile 70. ve 79. dakikalarda iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-3 galip ayrıldı.
HAALAND İLK MAÇINDA HAT-TRICK YAPTI
Borussia Dortmund'un Salzburg'dan transfer ettiği Haaland ilk maçında hat-trick yaptı. 56'ıncı dakikada oyuna giren yıldız futbolcu: 59,70 ve 79'uncu dakikalarda fileleri havalandırarak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
BUNDESLIGA'DA OYNANAN MAÇLAR
Hoffenheim 1 - 2 Eintracht Frankfurt
Augsburg 3 - 5 Borussia Dortmund
Fortuna Düsseldorf 0 - 1 Werder Bremen
Köln 3 - 1 Wolfsburg
Mainz 05 1 - 2 Freiburg
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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