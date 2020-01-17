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17 Ocak 2020, Cuma
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Union 'e kiralandı

Yunus Mallı Union Berlin'e kiralandı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu sezon sonuna kadar bir başka Alman ekibi Union 'e kiralandı.

Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu , sezon sonuna kadar Union 'e kiralık olarak transfer oldu.

Kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg ekibinden Yunus Mallı'nın sezonun ikinci yarısı için transfer edildiği, kiralama sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar geçerliği olduğu ve satın alma opsiyonunu içermediği belirtildi.

27 yaşındaki futbolcunun, Union Berlin'in sahasında St. Gallen ile oynayacağı özel maçta ilk kez forma giyeceği kaydedildi.

Union Berlin'in üst yöneticisi (CEO) Oliver Ruhnert, Yunus Mallı transferiyle ilgili, bireysel kalitesiyle takımı zenginleştirecek ve daha iyi hale getirecek bir oyuncu kazandıklarını belirtirken, milli futbolcunun Bundesliga'da büyük deneyime sahip olduğuna da işaret etti.

Transferin gerçekleşmesi nedeniyle mutlu olduğunu vurgulayan Yunus Mallı'nın ise "Union Berlin güçlü bir ilk yarı oynadı. Şimdi bunu sürdürmek ve kümede kalmak takımımıza bağlı. İlk yarıda çok fazla süre alamadığım için memnun değildim. Şimdi düzenli oynamak ve takımın başarısına katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Wolfsburg'dan önce 2011-2016 yılları arasında Mainz 05 takımında forma giyen Yunus Mallı, Bundesliga'da 197 maç çıkıp, 36 gol attı. Türk ve Alman vatandaşı olan oyuncu, 2015'te ilk kez giydiği A Milli Takım formasıyla da 25 maçta oynadı.

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 15:36
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