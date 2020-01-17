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17 Ocak 2020, Cuma
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'dan açıklaması

Antalyaspor'dan Lukas Podolski açıklaması

ekiplerinden 'da basın sözcüsü Murat Süğün, bir dönem forması da giyen takımının forvet oyuncusu Alman ile görüşmesi yapıldığını açıkladı.

Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Görüşmelerin yarın netlik kazanacağını ifade eden Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.

2017 yılından beri 'de top koşturan Podolski, 52 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, daha önce 'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon forma giymişti.

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  1. 17.01.2020
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