Antalya’dan Poldi hamlesi
Akdeniz temsilcisi, G.Saray’ın eski golcüsü Podolski ile sıkıştı.
Süper Lig'de ikinci yarıya iyi başlamak isteyen düşme hattındaki Antalyaspor, daha önce 2 sezon G.Saray forması giyen Lukas Podolski ile transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman yıldızı ile transfer görüşmesi yaptı. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 34 yaşındaki Podolski'yle transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Görüşmelerin yarın (bugün) netlik kazanacağını ifade eden Süğlün, prensipte anlaştıklarını ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın olduklarını vurguladı. Poldi, Süper Lig'de G.Saray formasıyla 58 maçta 20 gol atıp, 14 de asistle yaptı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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