Antalya’dan Poldi hamlesi

Süper Lig'de ikinci yarıya iyi başlamak isteyen düşme hattındaki Antalyaspor, daha önce 2 sezon G.Saray forması giyen Lukas Podolski ile transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman yıldızı ile transfer görüşmesi yaptı. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 34 yaşındaki Podolski'yle transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Görüşmelerin yarın (bugün) netlik kazanacağını ifade eden Süğlün, prensipte anlaştıklarını ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın olduklarını vurguladı. Poldi, Süper Lig'de G.Saray formasıyla 58 maçta 20 gol atıp, 14 de asistle yaptı.