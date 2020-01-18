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18 Ocak 2020, Cumartesi
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’dan Poldi hamlesi

Antalya’dan Poldi hamlesi

temsilcisi, G.Saray’ın eski golcüsü Podolski ile sıkıştı.

'de ikinci yarıya iyi başlamak isteyen düşme hattındaki , daha önce 2 sezon G.Saray forması giyen ile bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, 'nın Vissel Kobe takımının Alman yıldızı ile transfer görüşmesi yaptı. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 34 yaşındaki Podolski'yle transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Görüşmelerin yarın (bugün) netlik kazanacağını ifade eden Süğlün, prensipte anlaştıklarını ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın olduklarını vurguladı. Poldi, Süper Lig'de G.Saray formasıyla 58 maçta 20 gol atıp, 14 de asistle yaptı.

  1. 18.1.2020
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