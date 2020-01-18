Beşiktaş'ta savunma alarmı

Son 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alan siyah- beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. Lige kötü bir giriş yapan Beşiktaş, G.Saray'ı 1-0 yendiği derbinin ardından yükselişe geçmiş, 9 resmi maçta 8 galibiyet alıp sadece Avrupa Ligi'nde Braga'ya mağlup olmuştu. Ligde üst üst 6 maç kazanan Kartal, bu periyotta 8 gol yerken ligdeki 6 maç baz alındığında ise kalesinde sadece 4 gol görmüştü. Kara Kartal'ın çıkışı ise Wolves maçına kadar sürdü. İngiltere'de rakibine 4-0 kaybeden Kartal, sonrasında ise sırasıyla Malatya, Erzincan, F.Bahçe ve Erzurum'a mağlup olurken sadece G.Birliği'ni yenebildi. Bu periyotta ise 6 resmi maçta kalesinde 15 gol gördü. Tecrübeli çalıştırıcının savunma konusunda alarm verdiği ve Sivas maçında bu hataların tekrarlanmaması konusunda uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

15 SEZONDUR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında lider Sivas ile karşılaşacak. Kartal, son 15 sezonda ikinci yarıda oynadığı ilk maçlarda kaybetmedi. 15 maçta 12 galibiyet alan Kara Kartallar, 3 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, ikinci yarının başlangıç maçlarındaki son yenilgisini 2003-04 sezonunda olaylı geçen ve 5 kırmızı kart gördüğü Samsun karşısında almıştı.