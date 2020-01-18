Adem Ljajic yarın kadroda
Antalya kampındaki antrenmanda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic'in yarınki maçta sahada olması bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Sırp oyuncunun, teknik direktör Avcı'nın şans vermesi durumunda yeniden ilk 11'deki yerini alacağı ifade edildi.
Antalya kampındaki antrenmanda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic'in yarınki maçta sahada olması bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Sırp oyuncunun, teknik direktör Avcı'nın şans vermesi durumunda yeniden ilk 11'deki yerini alacağı ifade edildi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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