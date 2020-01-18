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18 Ocak 2020, Cumartesi
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yarın kadroda

Adem Ljajic yarın kadroda

kampındaki antrenmanda sol yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan 'in yarınki maçta sahada olması bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Sırp oyuncunun, Avcı'nın şans vermesi durumunda yeniden ilk 11'deki yerini alacağı ifade edildi.

kampındaki antrenmanda sol yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan 'in yarınki maçta sahada olması bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Sırp oyuncunun, Avcı'nın şans vermesi durumunda yeniden ilk 11'deki yerini alacağı ifade edildi.

  1. 18.1.2020
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