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17 Ocak 2020, Cuma
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'ta kriz! ...

Beşiktaş'ta kriz! Ajdin Hasic...

, 18 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak yaşanan imza parası krizini çözmek için harekete geçti. Eski yönetimin 2 milyon imza parası üzerinden yaptığı sözleşmeyi revize etmek isteyen siyah-beyazlılar, Hırvat ekibi 'e "Gelecek sezon ödemek şartıyla 700 bin Euro verelim" teklifinde bulundu.

'ın, geçen sezonun devre arasında, 'in sözleşme hatasını değerlendirerek kadrosuna kattığı 'te yaşanan imza parası krizi devam ediyor. Eski yönetimin 2 milyon imza parası üzerinden yaptığı mukaveleyi revize etmek isteyen Beşiktaşlı idareciler, orta saha oyuncusunun menajerine son teklifini yaptı.

31 O*cak'a kadar sözleşmede belirtilen maddeyi çözüme kavuşturması gereken kulübün, 18 yaşındaki orta saha için "700 bin Euro verelim, bunu da gelecek yıl ödeyelim" dediği ifade edildi. Sorun çözülmezse Beşiktaş oyuncudan vazgeçecek. Öte yandan teknik direktör 'nın 18 yaşındaki Boşnak futbolcu için olumlu rapor verdiği ve antrenmanlardaki performansından son derece memnun kaldığı belirtildi.

LENS, PÜRÜZ ÇIKARTIYOR

Lokomotif 'nın talip olduğu , Beşiktaş'tan ayrılma konusunda ciddi bir kararsızlık içerisinde. Daha önce formasıyla start verdiği serüveninde dördüncü sezonunu geçiren Hollandalı futbolcunun 'da mutlu olduğu ve Moskova'ya gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı idareciler ise transfere bütçe oluşturabilmek adına 32 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

  1. 17.01.2020
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