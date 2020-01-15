Beşiktaş transferde gaza bastı! Forvet için 4 aday
Süper Lig'de son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına adını yazdıran Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. TFF'nin koyduğu limit nedeniyle sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlı ekip, Guilherme'den sonra ikinci bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kara Kartal'da forvet için gündemde 4 isim bulunuyor. İşte detaylar...
15 Ocak 2020 Çarşamba 07:34
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Beşiktaş'ta tüm gözler ara transferde yapılması düşünülen takviyelere çevrilmiş durumda. Yönetim, forvet hattına takviye yapmak için imkanları sonuna kadar zorluyor.
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En düşük maliyetle Avcı'nın elini güçlendirmek isteyen yönetim, TylerBoyd ve Jeremain Lens'i elden çıkartarak transfer piyasasında hareket alanı kazanmayı planlıyor.
İlk olarak kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, listesindeki iki isme ağırlık vermiş durumda. Bu isimler HugoRodallega ile AleksandarPrijovic.
İLK HEDEF TAKAS
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Rodallega, Denizlispor adına ilk yarıda ligde 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için en önemli artılarından biri, büyük takım atmosferini çok iyi bilmesi.