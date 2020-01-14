Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! 'Bekle beni İstanbul' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! "Bekle beni İstanbul"

Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! "Bekle beni İstanbul"

TFF tarafından uygulanan 350 bin euro'luk transfer limiti nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, ilk transferine kavuşuyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme'nin yarın resmi olarak açıklanması beklenirken, 28 yaşındaki sambacının yakın çevresine çok iddialı açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

14 Ocak 2020 Salı 07:31 Güncelleme: 14.01.2020 07:34
Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! Bekle beni İstanbul

Beşiktaş'ın hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya vardığı Guilherme, yeni takımına çok iddialı geliyor. Yeni Malatyaspor'la olan kontratındaki '40 bin euro'ya serbest' kalır maddesinden yararlanılarak transfer edilen Brezilyalı orta saha, siyahbeyaz formayı giymek için gün sayarken, diğer taraftan da hedeflerini anlatıyor.

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Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! Bekle beni İstanbul

İstanbul'da ev bakmaya başlayan 28 yaşındaki futbolcunun, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda heyecanını paylaşıp "Kariyerimde ilk kez bu kadar büyük bir takımın formasını giyeceğim.

Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! Bekle beni İstanbul

Üstelik taraftarıyla meşhur bir kulüp. Bu beni elbette korkutuyor ama aynı zamanda ateşliyor. Daha önceki performansımın çok üzerine çıkmam gerektiğinin farkındayım" dediği belirtildi.

Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! Bekle beni İstanbul

'EN VERİMLİ DÖNEMİMDEYİM'

Guilherme'nin takımda yer alan Ljajic, Diaby gibi isimlerle gireceği rekabet için de "İkisi de önemli oyuncular. Özellikle Ljajic ile böyle bir mücadele beni daha ileriye taşır. Futbolumun en verimli dönemindeyim.

Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! Bekle beni İstanbul

Beşiktaş'ta bu dönemin belki de tek transfer edilen ismi olacağım. Bu sorumluluğun altından kalkmam için kendimi göstermem gerek ve bunu başaracak gücü kendimde görüyorum.

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