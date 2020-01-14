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Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! "Bekle beni İstanbul"
TFF tarafından uygulanan 350 bin euro'luk transfer limiti nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, ilk transferine kavuşuyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme'nin yarın resmi olarak açıklanması beklenirken, 28 yaşındaki sambacının yakın çevresine çok iddialı açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.
14 Ocak 2020 Salı 07:31
Güncelleme: 14.01.2020 07:34
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Beşiktaş'ın hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya vardığı Guilherme, yeni takımına çok iddialı geliyor. Yeni Malatyaspor'la olan kontratındaki '40 bin euro'ya serbest' kalır maddesinden yararlanılarak transfer edilen Brezilyalı orta saha, siyahbeyaz formayı giymek için gün sayarken, diğer taraftan da hedeflerini anlatıyor.
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İstanbul'da ev bakmaya başlayan 28 yaşındaki futbolcunun, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda heyecanını paylaşıp "Kariyerimde ilk kez bu kadar büyük bir takımın formasını giyeceğim.
Üstelik taraftarıyla meşhur bir kulüp. Bu beni elbette korkutuyor ama aynı zamanda ateşliyor. Daha önceki performansımın çok üzerine çıkmam gerektiğinin farkındayım" dediği belirtildi.
'EN VERİMLİ DÖNEMİMDEYİM'
Guilherme'nin takımda yer alan Ljajic, Diaby gibi isimlerle gireceği rekabet için de "İkisi de önemli oyuncular. Özellikle Ljajic ile böyle bir mücadele beni daha ileriye taşır. Futbolumun en verimli dönemindeyim.
Beşiktaş'ta bu dönemin belki de tek transfer edilen ismi olacağım. Bu sorumluluğun altından kalkmam için kendimi göstermem gerek ve bunu başaracak gücü kendimde görüyorum.