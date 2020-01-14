Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! "Bekle beni İstanbul"

'EN VERİMLİ DÖNEMİMDEYİM'

Guilherme'nin takımda yer alan Ljajic, Diaby gibi isimlerle gireceği rekabet için de "İkisi de önemli oyuncular. Özellikle Ljajic ile böyle bir mücadele beni daha ileriye taşır. Futbolumun en verimli dönemindeyim.