Beşiktaş'ta Sırp golcü! Adem Ljajic devreye girdi

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan yönetim Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Kartal limit sorununu aşarsa transfer gerçekleşecek. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
14 Ocak 2020 Salı 07:31
Güncelleme: 14.01.2020 07:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş golcü transferi için tüm şartları zorluyor... Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlı yönetim harcama limidi sorununu aşarsa Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bu transfer için devreye girdiği öne sürüldü.
KULÜBÜNÜ İKNA EDEMEDİ
Sırp forvetin alacaklarına karşılık Alİttihad'la görüştüğü ancak kulübünü bir türlü ikna edemediği öğrenildi. Bunun üzerine bu oyuncunun kiralanması dışında başka bir formül kalmadı.
ADEM LJAJIC ARACI OLDU
Beşiktaş harcama limidini çözer çözmez bu oyuncunun kiralanması için girişimde bulunacak. Bu arada Adem Ljajic'in de vatandaşı ile görüşerek transferde aracı olduğu öne sürüldü.
23 KARŞILAŞMADA 9 GOL
İki sezondur Al Ittihad kulübünde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 2 sezonda 23 maçta 9 gol attı. Sırp yıldızın Al İttihad'da mutlu olmadığı ve Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ortaya çıktı.