Beşiktaş'ta Sırp golcü! Adem Ljajic devreye girdi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Sırp golcü! Adem Ljajic devreye girdi

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan yönetim Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Kartal limit sorununu aşarsa transfer gerçekleşecek. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

14 Ocak 2020 Salı 07:31 Güncelleme: 14.01.2020 07:31
Beşiktaş'ta Sırp golcü! Adem Ljajic devreye girdi

Beşiktaş golcü transferi için tüm şartları zorluyor... Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlı yönetim harcama limidi sorununu aşarsa Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katacak.

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Beşiktaş'ta Sırp golcü! Adem Ljajic devreye girdi

Yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bu transfer için devreye girdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Sırp golcü! Adem Ljajic devreye girdi

KULÜBÜNÜ İKNA EDEMEDİ

Sırp forvetin alacaklarına karşılık Alİttihad'la görüştüğü ancak kulübünü bir türlü ikna edemediği öğrenildi. Bunun üzerine bu oyuncunun kiralanması dışında başka bir formül kalmadı.

Beşiktaş'ta Sırp golcü! Adem Ljajic devreye girdi

ADEM LJAJIC ARACI OLDU

Beşiktaş harcama limidini çözer çözmez bu oyuncunun kiralanması için girişimde bulunacak. Bu arada Adem Ljajic'in de vatandaşı ile görüşerek transferde aracı olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Sırp golcü! Adem Ljajic devreye girdi

23 KARŞILAŞMADA 9 GOL

İki sezondur Al Ittihad kulübünde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 2 sezonda 23 maçta 9 gol attı. Sırp yıldızın Al İttihad'da mutlu olmadığı ve Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ortaya çıktı.

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