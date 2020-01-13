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Süper Lig'de ayrılık raporu!
Süper Lig'de transfer yapma konusunda mali yönden büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de bir yandan da mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyordu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor. Öte yandan Süper Lig'de ara transfer döneminde Fenerbahçe haricinde Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'da takımlarından ayrılması beklenen ve öne çıkan oyuncuları listeledik. İşte takımlarından ayrılması beklenen futbolcular...
13 Ocak 2020 Pazartesi 23:20 Güncelleme: 13.01.2020 23:20
FENERBAHÇE
MIHA ZAJC
25 yaşındaki Sloven oyuncu, 3.5 milyon euro bonservisle alındı ve şu anda 7.5-8 milyon euro civarında teklifler Fenerbahçe'ye geldi. Burada tek sorun Miha Zajc'ın geri dönüş tarihi. En geç şubat ayı sonunda sahalara dönmesi beklenen Zajc'ın rotasının Rusya olması ve satışıyla Fenerbahçe'ye transferde rahatlık sağlaması bekleniyor.
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ADIL RAMI
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği 34 yaşındaki Fransız stoper, beklentilerin çok uzağında kaldı. İlk devre boyunca sadece 1 lig maçında ve sadece 45 dakika oynayan Rami, o 45 dakikada da gole sebebiyet veren hata yaptı. Rami ile yolların ayrılması büyük olasılık. Fransız stoper de Metz ile görüşme halinde...
ALPER POTUK
Fenerbahçe'deki maaşını neredeyse yarı yarıya indiren Alper Potuk, buna rağmen performansıyla kadroya ve rotasyona dahil olamadı. Ligde 5 maçta 102 dakika oynayan Alper Potuk, kupada da 180 dakika oynadı ancak toplam 282 dakikada skora etki edemedi ve oynadığı dakikalarda da silik görüntüsü dikkat çekici. Fenerbahçe, talibi olan Alanyaspor'a göndermek istiyor ama son söz Alper Potuk'un...
BEŞİKTAŞ
JEREMAIN LENS
2.3 milyon euro maaş ile kulübün en çok para ödediği oyuncuların başında gelen Hollandalı oyuncu, bu parayla ters orantılı bir performans sergiliyor. 2022 yılına kadar kontratı bulunan Lens için Beşiktaş, gelebilecek her türlü teklifi kabul edecek. Siyah beyazlıların tek amacı 2.3 milyon euro maaşı bütçeden düşürmek ve rahatlamak...
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