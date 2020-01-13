Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı

Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı

TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle transferde eli kolu bağlanan sarı-lacivertli kurmaylar takıma sol bek takviyesi yapmak için yoğun bir uğraş veriyor. Simon Falette transferini yapan ancak limit engeline takılıp oyuncuyu TFF'ye bildiremeyen Fenerbahçe, bankalarla yaptığı anlaşmanın onaylanıp elinin rahatlamasını istiyor. Sol bek mevkisinde birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe son olarak milli futbolcu Umut Meraş'ın transferi için teklif yaptı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Le Havre takımının cevabı sarı-lacivertli kurmayları şaşkına çevirdi.
13 Ocak 2020 Pazartesi 22:08 Güncelleme: 13.01.2020 22:08
Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı
Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Umut Meraş'ı istedi. Sarı lacivertliler, A Milli Takımın sol bekine talip oldu. Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, Ocak ayında transfer gözdesi oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı

Sol bek mevkisine mutlaka transfer yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Ricardo Rodriguez ve Melnjak'tan sonra rota Umut Meraş'a dönmüştü.

Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Umut Meraş'ı kiralama formülü ile kadrosuna katmak için hem Le Havre kulübü, hem de oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü ve teklifini ilettiği ortaya çıktı.


Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı

10 MİLYON EURO TALEP ETTİ!
Fransız ekibi Fenerbahçe'nin Umut Meraş için yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt verip 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı

LE HAVRE EURO 2020'Yİ BEKLİYOR
Fransız ekibinin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği ve Umut için Avrupa Şampiyonası'nı beklemeyi planladıkları belirtildi. Umut Meraş'a daha önce Galatasaray da teklif götürmüştü Oyuncuyu İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da izleyip isteyen kulüpler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN