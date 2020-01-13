Fenerbahçe şaşkına döndü! Umut Meraş'ın kulübünden transfer cevabı

TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle transferde eli kolu bağlanan sarı-lacivertli kurmaylar takıma sol bek takviyesi yapmak için yoğun bir uğraş veriyor. Simon Falette transferini yapan ancak limit engeline takılıp oyuncuyu TFF'ye bildiremeyen Fenerbahçe, bankalarla yaptığı anlaşmanın onaylanıp elinin rahatlamasını istiyor. Sol bek mevkisinde birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe son olarak milli futbolcu Umut Meraş'ın transferi için teklif yaptı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Le Havre takımının cevabı sarı-lacivertli kurmayları şaşkına çevirdi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:08 Güncelleme: 13.01.2020 22:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





