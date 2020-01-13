Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...

Milan'da 21 numaralı formayı giyen İsveçli santrfor yaptığı açıklamada, '' Her zaman buranın benim evim olduğunu söyledim ve sonunda buraya geldim. Başka takımlarda da oynadım ve buraya geldim. Önemli olan da bu. Sonunda buradayım ve San Siro'da beni bekleyin. San Siro'yu yeniden sevinçle yerinden oynatacağım'' ifadelerini kullandı.