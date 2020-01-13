Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...

Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Simon Kjaer, ara transfer döneminde İtalyan devi Milan'a transfer oldu. Milan santrfor bölgesine de eski yıldızı Zlatan İbrahimovic'i transfer etmişti. Fenerbahçe forması giydiği dönemde o zamanlar Manchester United'ta ter döken Zlatan Ibrahimovic'le sürtüşme yaşayan Simon Kjaer, Ibrahimovic'le takım arkadaşı oldu. İşte her iki transferin detayları ve o fotoğraflar...
13 Ocak 2020 Pazartesi 20:23
Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Simon Kjaer, İtalyan devi Milan'a kiralık olarak transfer oldu. Bu transfer futbol otoriteleri tarafından kaderin cilvesi şeklinde yorumlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...
İtalya'da eski günlerini mumla arayan Milan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvamıştı. Kırmızı-siyahlılar bu hedef doğrultusunda savunma bölgesine Danimarkalı yıldız Simon Kjaer'i transfer etti.
Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...

Milan asıl bombasını santrfor bölgesine yaptı. İtalyan devi, LA Galaxy'le sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic'i 6 aylık olarak kadrosuna kattı.

Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...

Milan'da 21 numaralı formayı giyen İsveçli santrfor yaptığı açıklamada, '' Her zaman buranın benim evim olduğunu söyledim ve sonunda buraya geldim. Başka takımlarda da oynadım ve buraya geldim. Önemli olan da bu. Sonunda buradayım ve San Siro'da beni bekleyin. San Siro'yu yeniden sevinçle yerinden oynatacağım'' ifadelerini kullandı.

Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...
Simon Kjaer ve Zlatan Ibrahimovic'in Milan'da takım arkadaşı olmaları akıllara UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Manchester United maçını getirdi.
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN