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Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...
Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Simon Kjaer, ara transfer döneminde İtalyan devi Milan'a transfer oldu. Milan santrfor bölgesine de eski yıldızı Zlatan İbrahimovic'i transfer etmişti. Fenerbahçe forması giydiği dönemde o zamanlar Manchester United'ta ter döken Zlatan Ibrahimovic'le sürtüşme yaşayan Simon Kjaer, Ibrahimovic'le takım arkadaşı oldu. İşte her iki transferin detayları ve o fotoğraflar...
13 Ocak 2020 Pazartesi 20:23
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Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Simon Kjaer, İtalyan devi Milan'a kiralık olarak transfer oldu. Bu transfer futbol otoriteleri tarafından kaderin cilvesi şeklinde yorumlandı.
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İtalya'da eski günlerini mumla arayan Milan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvamıştı. Kırmızı-siyahlılar bu hedef doğrultusunda savunma bölgesine Danimarkalı yıldız Simon Kjaer'i transfer etti.
Milan asıl bombasını santrfor bölgesine yaptı. İtalyan devi, LA Galaxy'le sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic'i 6 aylık olarak kadrosuna kattı.
Milan'da 21 numaralı formayı giyen İsveçli santrfor yaptığı açıklamada, '' Her zaman buranın benim evim olduğunu söyledim ve sonunda buraya geldim. Başka takımlarda da oynadım ve buraya geldim. Önemli olan da bu. Sonunda buradayım ve San Siro'da beni bekleyin. San Siro'yu yeniden sevinçle yerinden oynatacağım'' ifadelerini kullandı.
Simon Kjaer ve Zlatan Ibrahimovic'in Milan'da takım arkadaşı olmaları akıllara UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Manchester United maçını getirdi.